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В Волгограде собаку, попавшую в руки живодерам, могут отправить на вторую операцию
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В Волгограде собаку, попавшую в руки живодерам, могут отправить на вторую операцию 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Раненой собаке, в которую стреляли из ружья, может понадобиться еще одна операция. По словам волонтеров, от переливания крови животное спасло лишь чудо.
— В первые дни она очень боялась людей, — рассказывает волгоградка Наталья Грандовская. — После операции собака стала намного спокойнее: просит есть. После такой серьезной операции ей еще больно жевать, поэтому врачи до сих пор подкармливают ее из шприца.
После выписки прооперированное животное останется в приюте и будет искать своих новых хозяев.
— Возможно, ей придется пережить еще одну операцию. Об этом мы скажем после того, как у нее заживут все швы, — комментирует Наталья Грандовская — Хорошо, что самые худшие прогнозы не подтвердились: срочного переливания крови не понадобилось. После выздоровления мы будем искать ей нового хозяина. По своей практике могу сказать, что животных, получивших какие-то увечья, забирают даже чаще, чем здоровых.
В выходные волонтеры искали раненого пса, который стал жертвой человеческой жестокости. Встретив раненое и обессиленное животное, волгоградцы тут же отвезли его в ветеринарную клинику. Собаке, в которую стреляли из ружья, по кусочкам восстанавливали нижнюю челюсть. Несмотря на усилия ветеринаров, пес навсегда останется инвалидом.
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