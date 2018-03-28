В Волгограде собаку, попавшую в руки живодерам, могут отправить на вторую операцию

Раненой собаке, в которую стреляли из ружья, может понадобиться еще одна операция. По словам волонтеров, от переливания крови животное спасло лишь чудо.

— В первые дни она очень боялась людей, — рассказывает волгоградка Наталья Грандовская. — После операции собака стала намного спокойнее: просит есть. После такой серьезной операции ей еще больно жевать, поэтому врачи до сих пор подкармливают ее из шприца.

После выписки прооперированное животное останется в приюте и будет искать своих новых хозяев.

— Возможно, ей придется пережить еще одну операцию. Об этом мы скажем после того, как у нее заживут все швы, — комментирует Наталья Грандовская — Хорошо, что самые худшие прогнозы не подтвердились: срочного переливания крови не понадобилось. После выздоровления мы будем искать ей нового хозяина. По своей практике могу сказать, что животных, получивших какие-то увечья, забирают даже чаще, чем здоровых.

В выходные волонтеры искали раненого пса, который стал жертвой человеческой жестокости. Встретив раненое и обессиленное животное, волгоградцы тут же отвезли его в ветеринарную клинику. Собаке, в которую стреляли из ружья, по кусочкам восстанавливали нижнюю челюсть. Несмотря на усилия ветеринаров, пес навсегда останется инвалидом.