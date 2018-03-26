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Псу с «оторванной» челюстью провели операцию в Волгограде
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Псу с «оторванной» челюстью провели операцию в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты сделали операцию собаке с «оторванной» челюстью в Волгограде, ветеринары считают, что она сможет в будущем сама есть и пить.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в клинике «Аверия», животному сформировали подобие челюсти из кожи и слизистых. Кроме того, ему удалили сломанные зубы и зашили язык. «Будем наблюдать, как песик адаптируется к новому рту. Он сможет сам кушать и пить. Собаки проще переживают отсутствие челюсти, чем кошки», — отмечают специалисты. Перед тем, как сделать такую сложную операцию, они связались с хирургами из других городов, чтобы посоветоваться. Животное поступило к ветеринарам в тяжелом состоянии.
В настоящее время волонтеры продолжают участвовать в судьбе собаки и курировать ее. Если вы хотите помочь им, то можете связаться с зоозащитницей Натальей Грандовской по телефону +8 (960) 896-86-16.
Напомним, когда волонтеры нашли пса на улице, думали, что живодеры засунули ему в пасть петарду, однако, ветеринары считают, что в него стреляли. «Причем из дробовика. выстрелом снесло челюсть. На рентгеновском снимке видна дробь застрявшая в черепе и морде», — отмечает Наталья Грандовская.
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