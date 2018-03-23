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Депутаты запретили убивать бездомных животных в Волгограде
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Депутаты запретили убивать бездомных животных в Волгограде 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Представители Волгоградской областной Думы решили встать на защиту бездомных животных и запретить их убивать.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном парламенте, депутаты убрали пункт «об уничтожении» из закона, регулирующего отлов безнадзорных собак и кошек. Решение принято в первом и втором окончательном чтении.
Специалисты из комитета ветеринарии обладминистрации в свою очередь отмечают, что муниципальные службы итак не занимались отстрелом животных. Закон депутаты скорректировали в связи с неоднозначной трактовкой общественностью понятия «уничтожение». Поправки в него, по их задумке, должны исключить разночтения и «пресечь возможность злоупотребления полномочиями и защитить права животных». С точки зрения ветеринарного законодательства, под понятием «уничтожение» имеется в виду размещение уже погибшего животного в скотомогильнике, а не убийство.
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