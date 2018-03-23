Доклад о работе правительства /2/

В течение истекшего пятилетия продолжала улучшаться жизнь народа. Решающие сдвиги произошли в интенсивной борьбе с бедностью, численность нуждающегося населения сократилась более чем на 68 млн человек. В том числе из бедных районов в более обеспеченные районы были переселены 8,3 млн человек, коэффициент бедности снизился с 10,2% до 3,1%. Среднегодовой прирост доходов населения составил 7,4%, превысив темпы роста экономики, Китай стал мировым лидером по численности населения со средним уровнем доходов. Объем выездного туризма вырос с 83 млн человеко-раз до более чем 130 млн человеко-раз. Отмечено всестороннее развитие образования. Социальным страхованием по старости охвачены более 900 млн человек, базовым медицинским страхованием — 1,35 млрд человек. Таким образом, сформирована система социального обеспечения, имеющая самый большой в мире охват населения. Средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла 76,7 лет. Реконструировано ветхое жилье в количестве более 26 млн квартир, перестроено аварийное жилье для более чем 17 млн сельских семей — таким образом, новоселье справили более 100 млн человек.

В течение истекшего пятилетия наблюдалось постепенное улучшение экологии. Были разработаны и реализованы три программы действий по предотвращению и устранению загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы соответственно, достигнуты реальные результаты в этих областях. Удельная энергоемкость и удельная водоемкость ВВП снизились более чем на 20%. Суммарные выбросы основных видов загрязняющих веществ продолжали сокращаться. Вдвое сократилось число дней с погодными условиями, характеризующимися серьезным загрязнением атмосферного воздуха в городах, требующих к себе особого внимания. Площадь лесного покрова увеличилась примерно на 10,87 млн га, площадь опустыненных земель ежегодно сокращалась приблизительно на 2 тыс. кв. км. Одним словом, в зеленом развитии сложилась благоприятная обстановка.

В только что прошедшем 2017 году основные намеченные показатели экономического и социального развития были выполнены в полном объеме, и даже превышен запланированный уровень. В частности, ВВП вырос на 6,9%, доходы населения выросли на 7,3%, темпы роста показателей этих двух позиций оказались несколько выше показателей предыдущего года. Численность трудоустроенного населения в городах и поселках увеличилась на 13,51 млн человек, коэффициент безработицы оказался самым низким за последние годы. Темпы роста промышленного производства начали восстанавливаться, прибыль предприятий увеличилась на 21%. Финансовые доходы выросли на 7,4%, тенденция замедления их роста приостановлена. Импорт и экспорт выросли на 14,2%, объем фактически освоенных иностранных инвестиций достиг 136,3 млрд долларов США, поставив новый исторический рекорд. В экономическом развитии возникла благоприятная ситуация, при которой рост экономики сопровождается улучшением ее качества и структуры и повышением эффективности. Это результат мультипликативного эффекта от ряда принятых за прошедшее пятилетие важнейших установок и результат постоянных и неустанных усилий во всех сферах работы.

Успехи всеохватывающего и созидательного характера, достигнутые за истекшие пять лет, как и глубокие кардинальные преобразования, проведенные в этот период, вновь приковали к себе внимание всего мира, вызвали моральный подъем и огромное чувство гордости у многонационального народа Китая.

За прошедшие пять лет, добросовестно претворяя в жизнь решения и планы ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин , мы сосредоточили основные усилия на выполнении следующих задач:

1. Сохранение основного алгоритма работы — поступательное движение вперед при поддержании стабильности с упором на обновление и совершенствование макрорегулирования. При этом функционирование экономики поддерживалось в рациональном диапазоне и имело тренд к улучшению при сохранении стабильности. Уже несколько лет восстановление мировой экономики идет вяло, международный финансовый рынок страдает турбулентностью, все увереннее поднимает голову протекционизм. В китайской экономике по мере ее развития резко обозначаются структурные проблемы и глубинные противоречия, продолжает возрастать прессинг нисходящего тренда в экономике, создавая немало дилемм и непростых альтернатив. В этих условиях мы сохранили твердую стратегическую ориентировку, воздерживаясь от всякого рода резких стимулирующих мер, так называемого «полива большой водой». Адаптируясь к новому нормальному состоянию экономического развития, контролируя и направляя его, мы в соответствии с общим планом выстроили работу по стабилизации экономического роста, стимулированию реформ, регулированию структуры, улучшению благосостояния населения и предотвращению рисков. Мы непрерывно обновляли и совершенствовали макрорегулирование, разрабатывали подходы и методы определения диапазонов регулирования, усиливали его направленность, своевременность и точность. Мы четко и ясно сделали акцент на том, что если функционирование экономики будет находиться в рациональном диапазоне, занятость населения и его доходы будут расти, будет улучшаться экология, то мы сможем сосредоточить внимание на стимулировании реформ, на структурном регулировании и на задействовании дополнительных драйверов развития. Посредством комплекса мер, способствующих актуальному развитию и ориентированных на долгосрочную перспективу, мы активизировали внимание на проведении структурных реформ в сфере предложения, умеренно расширяя совокупный спрос, содействуя динамичной сбалансированности предложения и спроса на более высоком уровне. Благодаря упорным усилиям мы устояли перед прессингом нисходящего тренда экономического развития, избежали «жесткой посадки» китайской экономики, сохранили средневысокие темпы ее роста, стимулировали оптимизацию экономической структуры. Таким образом, мы смогли последовательно укрепить и развить в китайской экономике основной тренд, ведущий к улучшению в долгосрочной перспективе. /следует/