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Опасаясь огласки, приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло
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Опасаясь огласки, приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло 

Prim.News 1 час назад
Фото: Приморская газета
Судебный пристав узнал официальное место работы должников.
Приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло, чтобы избежать направления исполнительных документов на работу.
В отделе судебных приставов по Михайловскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с супругов задолженности в размере 147 тыс. рублей за потребленное тепло. В ходе проверки имущественного положения судебный пристав-исполнитель установил официальное место работы должников.
После того, как супруги узнали, что исполнительные документы будут направлены в бухгалтерию предприятия, где они работают, для производства удержания из заработной платы, поспешили выплатить имеющуюся задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
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