Опасаясь огласки, приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло 

Судебный пристав узнал официальное место работы должников.
Приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло, чтобы избежать направления исполнительных документов на работу.
В отделе судебных приставов по Михайловскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с супругов задолженности в размере 147 тыс. рублей за потребленное тепло. В ходе проверки имущественного положения судебный пристав-исполнитель установил официальное место работы должников.
После того, как супруги узнали, что исполнительные документы будут направлены в бухгалтерию предприятия, где они работают, для производства удержания из заработной платы, поспешили выплатить имеющуюся задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.