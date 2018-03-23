Опасаясь огласки, приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло

Судебный пристав узнал официальное место работы должников.

Приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло, чтобы избежать направления исполнительных документов на работу.

В отделе судебных приставов по Михайловскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с супругов задолженности в размере 147 тыс. рублей за потребленное тепло. В ходе проверки имущественного положения судебный пристав-исполнитель установил официальное место работы должников.