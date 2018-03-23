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На Ямале объекты капремонта выставили на торги
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На Ямале объекты капремонта выставили на торги 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В городах и районах Ямала объявили электронные аукционы по отбору подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасёв провёл окружное совещание по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Очередная онлайн-планёрка с муниципалитетами была посвящена вопросам промежуточной готовности исполнения Краткосрочного плана капитального ремонта на 2018 год, в который включено 232 многоквартирных дома. Из них по 103 домам будет проведена разработка проектной документации, по 129 объектам пройдут строительно-монтажные работы — ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, фасадов, лифтового оборудования.
На сегодня по всем территориям техническими заказчиками подготовлена аукционная документация, — сообщила помощник директора ямальского фонда капремонта Елена Работнёва. В отношении большей части объектов объявили электронные аукционы по отбору подрядных организаций на выполнение тех или иных видов работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.
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