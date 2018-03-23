На Ямале объекты капремонта выставили на торги

В городах и районах Ямала объявили электронные аукционы по отбору подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Заместитель губернатора ЯНАО , директор департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасёв провёл окружное совещание по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Очередная онлайн-планёрка с муниципалитетами была посвящена вопросам промежуточной готовности исполнения Краткосрочного плана капитального ремонта на 2018 год, в который включено 232 многоквартирных дома. Из них по 103 домам будет проведена разработка проектной документации, по 129 объектам пройдут строительно-монтажные работы — ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, фасадов, лифтового оборудования.

На сегодня по всем территориям техническими заказчиками подготовлена аукционная документация, — сообщила помощник директора ямальского фонда капремонта Елена Работнёва. В отношении большей части объектов объявили электронные аукционы по отбору подрядных организаций на выполнение тех или иных видов работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.