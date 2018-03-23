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На Южный Урал летит замглавы Ростехнадзора
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На Южный Урал летит замглавы Ростехнадзора 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Южный Урал летит замглавы РостехнадзораКак сообщает пресс-служба федерального ведомства, Рыбас также проведет публичное обсуждение результатов работы Уральского управления Ростехнадзора за 2017 год.
В обсуждении примут участие заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев, а также представители правительства Челябинской области, федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, предпринимательского сообщества и экспертных организаций.
С докладом о результатах деятельности выступит руководитель Уральского управления Ростехнадзора Вадим Ткаченко.
Напомним, недавно на Коркинском разрезе был министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Чиновник одобрил проект ликвидации ямы, подготовленный РМК.
Фото: www.gosnadzor.ru
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