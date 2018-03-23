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Двое красноярцев узнали о ВИЧ во время случайной проверки
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Двое красноярцев узнали о ВИЧ во время случайной проверки 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске двое человек узнали о ВИЧ во время случайной проверки, сообщают в Крайздраве.
Пройти экспресс-тестирование решились 86 человек, двое из них получили положительный статус. Теперь им предстоит сдать развернутый анализ крови для подтверждения или опровержения результата.
«Тест на ВИЧ — процедура абсолютно безопасная, так как она проводится одноразовыми расходными материалами. Тест высокоточен, его достоверность приравнена к лабораторному исследованию. Еще одна его особенность — это полная конфиденциальность и анонимность», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Центра СПИД Руслана Шешина.
Пройти анонимное обследование в мобильных пунктах можно:
5 апреля
С 12.00 до 15.00  Площадь ТЦ МЕГА (Газеты Красноярский Рабочий проспект, 27 ст. 78)
18 апреля
С 12.00 до 15.00  Театральная площадь
16 мая  С 12.00 до 15.00  остров Татышев
17 мая  С 12.00 до 15.00  Площадь революции, автостоянка перед памятником В. И. Ленину
18 мая  С 12.00 до 15.00  Автостоянка ул. Ал. Матросова, 9/1, около торговых рядов
26 июня
С 12.00 до 15.00  остров Татышев
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