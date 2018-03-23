Красноярский экономический форум презентован на Петербургском партнериате 

Красноярский экономический форум презентован на Петербургском партнериатеПетербургский партнериат — ежегодное деловое событие. Оно является одним из крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий Санкт-Петербурга в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей. На форуме компании представляют новейшие производственные технологии, обмениваются бизнес-контактами. На партнериате обсуждаются самые актуальные темы: развитие молодежного бизнеса, финансирование высокотехнологичных проектов, продвижение инновационных технологий и т.д. В 2018 году на специализированной выставке свои возможности и промышленный потенциал представили 47 российских регионов и 12 стран.
Красноярский край презентовал в том числе и события КЭФ, который пройдет с 12 по 14 апреля. В частности, представлены были такие проекты, как строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино, создание технологических долин в Красноярске и Саяногорске, развитие инфраструктуры авиационных перевозок, строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе и ряд других.
Фото: krskstate.ru