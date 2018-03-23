Правительство дополнило перечни по рыболовству

Правительство утвердило перечни видов водных биоресурсов для промышленного и прибрежного рыболовства, говорится в распоряжении, опубликованном кабмином.

В документе говорится о рыболовстве во внутренних морских водах России , в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ, Каспийском море, открытом море и районах действия международных договоров России в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

В перечнях не было предусмотрено прибрежное рыболовство по отдельным видам биоресурсов, в том числе относящихся к беспозвоночным ракообразным (краб-стригун опилио, краб камчатский, краб синий, краб-стригун берди, креветка северная, креветка гребенчатая), иглокожим (еж морской серый), моллюскам (анадара, спизула, трубач), а также анадромным видам рыб (горбуша, кета, кижуч, лосось атлантический (семга), корюшка азиатская зубастая). Распоряжение кабмина дополняет перечни этими 206 видами биоресурсов. Изменения будут действовать с 1 апреля до 31 декабря 2018 года.