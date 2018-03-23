Пропавших рыбаков второй день ищут спасатели в Чановском районе НСО

Рано утром в Чановском районе Новосибирской области возобновилась поисково-спасательная операция по поиску застрявших посреди озера рыбаков. Пропавших любителей рыбалки второй день ищут спасатели и полиция.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, со вчерашнего дня в Чановском районе НСО бушует непогода — снег, ветер, метель. Однако и в такую погоду на местном озере можно увидеть палатки рыбаков.

Около десяти часов вечера 22 марта на телефон 112 поступил тревожный звонок. В коротком десятисекундном разговоре звонивший сообщил, что с ребенком находится на озере Чаны. Они уже замерзают, нужна помощь. Связь после этого оборвалась, видимо села батарейка телефона.

Для проведения поисково-спасательной операции на озеро была направлена группа спасателей Чановского поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы и инспектор Госинспекции по маломерным судам МЧС из Барабинского отделения. На автомобиле УАЗ и снегоходе они выдвинулись в район Таганского сельского совета, где по их предположению мог находиться звонивший.

К поискам подключились и представители местной власти. Глава сельсовета организовала работу трактора, который по направлению к традиционным местам рыбалки шел впереди и пробивал в снежном заносе «клин». За ним следовали автомобиль и снегоход спасателей.

Пока искали одних пропавших рыбаков, помогли выбраться с озера другим — группа из 7 человек на автомобилях тоже заблудилась и не могла найти дорогу с озера. Им помогли автоинспекторы и тракторист, который отбуксировал машины к берегу до деревни.

Однако пропавших рыбаков, которые накануне вечером звонили спасателям пока еще не нашли. Специалисты установили, что звонок о помощи поступил примерно с мыса Заренский (полуострова Симаниха). Утром поисковые работы возобновили. К предполагаемому месту нахождения рыбаков выехали спасатели на снегоходах.