Москвичи решили, как благоустроить четыре городских парка

Завершились общественные обсуждения, во время которых москвичи поделились своими идеями и мнением о том, какими должны стать после благоустройства парки Дружбы, «Вагоноремонт», 850-летия Москвы и парк Святослава Федорова.

«Инициативы москвичей учтены в проектах, планы благоустройства этих территорий скорректированы по желанию горожан. Работы в парках начнутся в ближайшее время», — рассказали в Департаменте капитального ремонта Москвы.

В парке Дружбы попросили отказаться от дронов

Местные жители рекомендовали привести в порядок площадь рядом с памятником воинам Афганистана в виде закладного камня, которая находится в парке Дружбы. В вечернее время она недостаточно освещена, нет скамеек и удобного подхода к памятнику для тех, кто хотел бы возложить цветы.

В рамках работ по благоустройству вокруг закладного камня сделают площадку из гранита, разобьют клумбы и цветники, появится фоновая изгородь из кизильника. Новая удобная дорожка позволит всем желающим подойти к памятнику. Вдоль нее поставят скамейки, фонари и урны.

Жители предложили не создавать внутри парка велодорожки. Первоначально проектом предполагалось устройство восьми нестационарных торговых объектов, но по просьбам жителей их количество сократили до трех. Также из проекта благоустройства исключили площадку для запуска дронов.

«Это интересная возможность для проведения досуга, и многие сейчас увлечены летательными аппаратами с дистанционным управлением, но летающие дроны могут пугать животных и птиц в парке. Поэтому в итоге решили такую площадку не делать», — рассказали в Департаменте.

Парк Дружбы находится на границе трех районов — Левоборежного, Головинского и Ховрина. Он основан в честь VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, отсюда же и символичное название. Зона отдыха площадью 47,5 гектара признана памятником садово-паркового искусства XX века. Парк Дружбы внесен в список объектов культурного наследия. На его территории находится множество скульптур, среди которых копии знаменитых работ Веры Мухиной «Хлеб» и «Плодородие», а также памятник испанскому писателю Мигелю де Сервантесу. Планируется обновить инфраструктуру парка, сохранив историческую планировку и скульптурные композиции.

В парке «Вагоноремонт» решили построить новый павильон для игры в шахматы

На общественных обсуждениях по проекту благоустройства парка «Вагоноремонт» жители Дмитровского района предложили отремонтировать пешеходные дорожки и тропинки, добавить дополнительный вход со стороны улицы Софьи Ковалевской и сделать на всей территории парка современное антивальдальное освещение.

Кроме того, по желанию горожан будут обновлены и дооснащены спортивная и детская игровая зоны. В спортивной зоне установят турники, силовые тренажеры, столы для игры в пинг-понг, сделают площадку для игры в городки, оборудованную для проведения районных соревнований.

Детскую игровую зону разделят по возрастам. Самым маленьким будет интересно играть в песочнице или качаться на качелях-гнездах, для детей постарше сделают сетку для лазания и поставят тренажеры-балансиры. В центре парка «Вагоноремонт» поставят большую беседку со сценой и танцплощадкой, где будет интересно проводить время пожилым людям.

Зона для игры в шахматы останется на том же месте. По просьбе жителей там построят новый павильон, в котором под навесами разместятся две зоны для игры в шахматы на четыре и пять столов. Здесь периодически будут проводить соревнования по шахматам.

В парке 850-летия Москвы запланировали площадки для выгула питомцев

Жители района Марьино в ходе общественных обсуждений попросили увеличить количество площадок для выгула собак в парке. Здесь появятся две такие зоны — в северной и западной части. Площадки будут огорожены, на них установят урны и скамейки. Москвичи также выступили за дополнительную высадку деревьев. Между улицей Капотней и Москвой-рекой решено посадить 84 рябины.

В 2017 году были проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению парка 850-летия Москвы. Здесь обустроили живописный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки протяженностью 4,3 километра: организовали лестничные спуски, укрепили береговую зону, замостили дорожки плиткой и сделали освещение. Для велосипедистов, любителей бега и скандинавской ходьбы появились дорожки с разметкой длиной пять километров, которую в зимнее время можно использовать для устройства лыжной трассы. Также в парке сделали сухой фонтан, спортивные зоны (в том числе два футбольных поля, два волейбольных и одно баскетбольное поле, площадку с полосой препятствий и скейт-парк), семь пунктов проката спортинвентаря, а также игровые зоны для детей. Для выгула собак здесь есть четыре площадки. Кроме того, в парке появилась сцена с амфитеатром, новые торговые павильоны и кафе, более тысячи дополнительных опор освещения.

В этом году благоустройство коснется пустыря площадью 61 гектар. Это участок берега реки между Поречной улицей и Капотней.

Парк 850-летия Москвы расположен на юго-востоке столицы в районе Марьино. Он вытянут вдоль левого берега Москвы-реки, между рекой и Батайским проездом и Поречной улицей (по обе стороны от Братеевского моста). Его площадь — 129,6 гектара. Парк был открыт в 1997 году к 850-летию столицы. В честь этого события здесь установлен памятный камень.

Жители Бескудниковского района предложили обустроить в парке Святослава Федорова деревянную горку для катания на санках. Ее установят рядом с детскими площадками. Высота горки составит 3,5 метра, ширина — 3,16 метра, длина — 12 метров. Помимо этого, горожане выбрали покрытие парка — брусчатку. Определили и цвет плитки — серо-песчаный.

По периметру территории парка (его общая площадь составляет 18 гектаров) планируется установить ограждение и сделать красивые входные группы. На главной аллее оборудуют сухой фонтан и сцену для выступлений. Здесь сделают танцплощадку, скейт-парк, велодорожки, поставят скамейки и беседки. Футбольное поле реконструируют, а зимой здесь будет каток.

Парк Святослава Федорова расположен между Дмитровским шоссе и Селигерской улицей. В 2007 году ему присвоили название в честь выдающегося российского офтальмохирурга. В том же году здесь установили памятник Святославу Федорову.

Как отметили в Департаменте капитального ремонта, все идеи и мнения москвичей являются важной частью разработки концепций благоустройства городских территорий, благодаря им можно учесть пожелания горожан применительно к каждому объекту.

В прошлом году было благоустроено 113 зеленых зон. Среди них парк «Академический», «Сад будущего», а также площадь Юности в Зеленограде. Концепции преобразования этих территорий также выбирали горожане через общественные обсуждения и голосование в проекте «Активный гражданин».