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В Новосибирске жители частного сектора пожаловались на бобров
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В Новосибирске жители частного сектора пожаловались на бобров 

АиФ-Новосибирск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Жители частного сектора в Кировском районе Новосибирска пожаловались спасателям муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) на бобров, которые начали активно строить свои плотины на реке Тула весной.
Как сообщается в группе «Спасатели МАСС» ВКонтакте, местные жители не довольны захламлением речки — из-за строительства своих домиков грызуны наводнили реку ветками, поваленными деревьями и камнями. Новосибирцы опасаются, что из-за этого вода может выйти из берегов и подтопить дома, расположенные рядом с речкой.
Спасатели выехали для проверки на место. Однако ничего опасного в действиях бобров не обнаружили.
«Имеются отдельные, но незначительные наносы веток на отмелях и по берегам реки. Угрозы подтопления частного сектора нет», — сообщили спасатели.
Кстати, новосибирцы, проживающие возле малых рек, уже не первый раз жалуются на бобров. В же время волонтеры, наоборот, расчищают малые водоемы, чтобы сохранить численность забавных зверьков.
Кстати, каждый представитель бобровых является превосходным строителем. Бобры возводят плотины, используя при этом ветки, палки, а также камни и глину. Как считают зоологи, делают они это по двум причинам. Во-первых, тем самым зубастые трудяги хотят изменить направление потока воды, чтобы затопить определённые места и образовать некое подобие пруда, где позже бобёр будет строить свой домик. Во-вторых, кроме жилища в таких прудах животные надеются обрести пропитание. Там создаются наиболее благоприятные условия для появления зарослей и болотной растительности в заводях.
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