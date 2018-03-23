«Зачем ребенку норковая шуба?»: в Сети обсудили одежду Насти Князевой

Ольга Серябкина из группы SEREBRO показала, как песню из репертуара коллектива поет «самая красивая девочка в мире» Настя Князева. Однако в Сети были больше заинтересованы шубой ребенка, нежели ее вокалом.

6-летняя Настя Князева стала очень популярной, после того как в зарубежных СМИ ее провозгласили «самой красивой девочкой в мире». Девочка по-прежнему много участвует в съемках и показах, при этом джентльмены в детском саду отчаянно сражаются за ее внимание. В машине Настя любит исполнять песни звезд отечественного шоу-бизнеса. Ранее она уже пела композицию Димы Билана «Девочка, не плачь». На этот раз Настя исполнила песню «Между нами любовь» группы SEREBRO. Старожилка этого коллектива Ольга Серябкина заметила этот пост и разместила у себя в Инстаграме.

«Это же мимимишесть! Настя, споешь эту песню с нами?», — предложила Серябкина. Подписчики артистки отметили, что Настя Князева действительно неплохо спела. Однако куда больше их взволновал тот факт, что 6-летняя девочка выглядит слишком взросло. При этом возраст девочке придает дорогая норковая шуба, которая на нее надета. Кроме того, многие комментаторы решили, что девочка накрашена, и их возмутил этот факт. «Зачем так старить девочку? Она уже не на ребенка похожа, а на взрослую девушку в свои годы…» «Тот неловкий момент, когда ты копишь на шубу, а у какого-то ребенка она уже есть»

«Зачем маленькому ребенку норковая шуба? Ей бы пуховички носить да шапочки забавные» «Накрашенный ребенок в норковой шубе. Куда катится мир?!» Стоит отметить, что нашлись и ценители красоты Настя Князевой, которые написали в ее адрес много приятных слов. «Какая она красивая! Как фарфоровая куколка из детства. Глаза космос!» «Ангелочек просто!» «Красивая девочка… Сколько сердец разобьет мальчишкам»

Кстати, недавно мама Насти Князевой Анна рассказала, как ее дочь начала работать моделью в 2,5 года. Она пояснила, что у девочки сразу обнаружился талант к позированию, который они продолжили развивать. Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) 1 Мар 2018 в 11:38 PST