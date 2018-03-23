Уголовные дела против застройщиков. Первая половина марта 2018 г. 

Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ. Фото: www.newsru.com Уфа, 6 марта В Кировском районном суде г. Уфы начались слушания по уголовному делу бывшего председателя жилищно-строительного кооператива «Дуслык-строй» Валерия Денисова. Девелопер обвиняется в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании нелегальных доходов (ст. 174.1). Из материалов дела следует, что с 2009 по 2015 год Денисов получал деньги от пайщиков кооператива, которые вкладывали их в строительство квартир в домах по ул. Кирова и Пархоменко. Ущерб, нанесенный пайщикам девелопером и его сообщниками, обвинение оценивает более чем в 300 млн руб. Причем часть денег в размере около 6 млн руб., как считает следствие, были перечислены обвиняемым на его зарубежный счет в банке: девелопер потратил деньги обманутых граждан на покупку дома на Кипре. Потерпевшими от рук Валерия Денисова и двух его сообщников — руководителя подрядной компании ООО «Энерготехсервис» Андрея Чеботарева, которого следствие считает лидером организованной группы, и другого председателя ЖСК, Разифа Абдрашитова (руководил организацией в 2011—2013 годах) обвинение признает 99 пайщиков ЖСК. Многоэтажный дом на участке спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч» (на фото) должны были возвести еще к 2010 году. Как полагает следствие, «для создания видимости исполнения обязательств» и «введения в заблуждение» дольщиков руководство ЖСК направило на строительство всего около 98 млн руб. Уже в 2011 году работы на объекте остановились на этапе возведения каркаса дома. Однако пайщиков после этого продолжали убеждать, что дом обязательно достроят — просто немного позже, ведь все находится «на контроле у администрации города». В 2016 году, когда полиция возбудила уголовное дело, Валерий Денисов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Следствие сообщало об аресте принадлежащей ему недвижимости стоимостью около 350 млн руб. В конце прошлого года обвиняемого экстрадировали с Кипра в Уфу. К тому времени в Кировском суде уже шел процесс над его предполагаемыми подельниками. На судебном процессе одна из дольщиц, 70-летняя Канзия Нагаева, рассказала, что после перечисления «Энерготехсервису» около 1,5 млн руб. она так и не дождалась от компании регистрации договора долевого участия. «В мае 2015 года Чеботарев сообщил, что регистрировать договоры не будет, денег нет, а Валерий Денисов начал уговаривать вступить в кооператив», — сообщила она. В ходе судебного процесса запланировано выслушать других свидетелей обвинения: для дачи показаний приглашены еще три дольщика кооператива. Между тем сам Валерий Денисов заявил на суде, что своей вины не признает. Фото: www.kommersant.ru Уфа, 1 марта Верховный суд Башкортостана оставил в силе приговор Советского районного суда г. Уфы по уголовному делу руководителя и владельца компании-застройщика АО «Стройпроектцентр» Наиля Зарипова и его сообщников — руководителей аффилированных предприятий Геннадия Федорова, Халима Биглова и Рамиля Аминова. В мае прошлого года районный суд признал их виновными в крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и приговорил к различным срокам лишения свободы в колонии-поселении — от четырех с половиной до пяти лет. Как выяснило судебное следствие, в 2006—2015 годах девелоперы похитили у более чем 280 гражданин порядка 300 млн руб., спланировав крупное мошенничество под видом строительства жилого комплекса «Солнечный» (на фото) в микрорайоне «Бакалинский» г. Уфы. Сообщники арендовали земельные участки и создали видимость возведения шести многоквартирных домов. При этом они изначально не собирались завершать стройку. С помощью подконтрольных предприятий-застройщиков и жилищно-строительных кооперативов злоумышленники реализовали гражданам жилье в указанных зданиях, заключая договоры продаж, в том числе двойных, а также на незапроектированных (так называемых «воздушных») этажах. Подсудимые своей вины в ходе следствия и в суде не признали, а их защита требовала вынести оправдательный приговор. Апелляционные жалобы Зарипова, Биглова и Аминова рассматривались в Верховном Суде РФ с октября прошлого года. В итоге судом высшей инстанции приговор оставлен в силе. Следует напомнить, что в 2015 году Наиль Зарипов, Геннадий Федоров и Халим Бигнов уже были приговорены к различным срокам лишения свободы в колонии-поселении — также за применение мошеннических схем при строительстве домов в ЖК «Солнечный», ущерб от которых составил более 2 млрд руб. Правда, тогда суд удовлетворил их апелляционную жалобу, и девелоперов освободили от наказания. И вот теперь они будут лишены свободы за преступления при строительстве того же самого ЖК. Фото: www.proufu.ru Пермь, 13 марта ГУ МВД по Пермскому краю расследует возбужденное в конце декабря 2017 года уголовное дело в отношении должностных лиц ЖСК «Синица» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия через ЖСК «Синица» и ООО «Агентство инвестиций в недвижимость» привлекались денежные средства для строительства двух многоквартирных домов. Застройщиком выступала компания «Жилсоцинвест», входящая в состав ГК «Камская долина», которая занимает 3-е место в ТОП застройщиков региона. Злоумышленники пользовались привлеченными средствами в своих интересах, в результате пайщики лишились возможности получить оплаченное ими жилье. С заявлением о возбуждении дела в органы внутренних дел обратились пайщики и основной кредитор девелопера — Сбербанк. В конце февраля срок предварительного следствия был продлен. «Инициатором возбуждения дела и заявителем был Сбербанк, — сообщил гендиректор АО „Камская долина“ Андрей Гладиков (на фото). — Дело возбуждено по факту работы с залогами, а не по факту вывода денежных средств. Проблемой была регистрация права собственности на квартиры за жильцами на ул. Холмогорской, 4г и ул. Хабаровской, 54а. Кооператив „Синица“, сотрудники группы компаний выполнили все действия, чтобы именно за жильцами эти права были зарегистрированы». При этом руководитель одного из крупнейших застройщиков региона напомнил, что кооператив никогда не выступал застройщиком, будучи создан в начале 2000-х для поддержки граждан в приобретении жилья в условиях отсутствия в то время развитой системы ипотечного кредитования. С момента возникновения ЖСК более 10 тыс. чел. были пайщиками кооператива, с помощью «Синицы» было построено около 1 млн кв. м жилья, напомнил девелопер. Имущественные права ЖСК по двум домам, о которых идет речь, были зарегистрированы как дополнительное обеспечение обязательств перед банком, но они не были в залоге у кредитного учреждения, подчеркнули в девелоперской компании. «Требование об участии ЖСК „Синица“ в группе связанных заемщиков было требованием банка», — пояснил г-н Гладиков, добавив, что «на этот счет есть документы, в том числе протоколы совместного с банком рассмотрения бизнес-плана группы компаний, совместного обсуждения с банком данных видов залога как дополнительных, письмо банка от 2013 года, где банк говорит, что это сложившаяся практика взаимоотношений — дополнительное обеспечение, которое автоматически снимается при вводе объектов в эксплуатацию». Преступлением бизнесмен считает умысел, сговор, факт злоупотребления. «Со стороны группы компаний и кооператива, как мы считаем, умысла, сговора и факта злоупотребления не было», — подчеркнул гендиректор АО «Камская долина». В Сбербанке ситуацию с возбуждением уголовного дела и свои взаимоотношения с СГ «Камская долина» пообещали прокомментировать позже. Напомним, что портал ЕРЗ в январе сообщал о митингах дольщиков ЖК «Весна», который возводит ГК «Камская долина». Выйти на улицу с акцией протеста граждан побудила задержка сроков сдачи домов. Кроме того, ЕРЗ отмечал, что «Камская долина» на 1 января уменьшила долю на рынке и уступила вторую позицию в региональной рейтинге ГК ПМД. Фото: www.kommersant.ru Ленинградская область, 13 марта Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по итогам проверки, проведенной прокуратурой Ленинградской области. По версии правоохранителей деньги дольщиков не были использованы на строительство ЖК «Ленинградская перспектива» (ранее ЖК «Квартал в Мурино»), строящегося в пос. Мурино Привлечение денежных средств граждан для строительства этого жилого комплекса (о митингах дольщиков которого неоднократно в последние месяцы информировал портал ЕРЗ) осуществлялось на основании договоров долевого участия. Сроком сдачи объектов строительства первой очереди жилого комплекса застройщик ООО «ЛенСпецСтрой» (13-е место в ТОП по Ленинградской области) назначил ноябрь 2017 года, однако сроки введения объекта в эксплуатацию были перенесены, поскольку к тому времени, по словам дольщиков, дома были готовы только на 40%. Проверка стала ответом на обращения дольщиков ЖК «Ленинградская перспектива» в прокуратуру. «В своих обращениях граждане указывали и на тот факт, что объем выполненных работ не соответствует количеству привлеченных денежных средств участников долевого строительства, — сообщили в прокуратуре. — По результатам проверки был установлен факт расходования более чем 400 млн рублей на цели, не связанные с данным строительством». Между тем всего по ДДУ руководимый Дмитрием Астафьевым (на фото) «ЛенСпецСтрой» получил почти 1,4 млрд руб. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере прокуратура направила материалы проверки в следственные органы полиции. Сейчас ведется следствие. Напомним, что поселок Мурино — территория, формально являющаяся частью Всеволожского района Ленобласти, однако в основном жители поселка фактически используют инфраструктуру Санкт-Петербурга, из-за чего не раз поднимался вопрос о целесообразности включения этой территории в состав города. Фото: www.ленспецстрой.рф Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ