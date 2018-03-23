От традиций — к современности. В стратегию развития Ямала заложат возможность переориентации кочевников

Молодое поколение коренных малочисленных народов Севера отходит от традиций, от традиционного образа жизни, и стратегия должна давать ответы, каким образом нам развивать эту тему.

Об этом по результатам исследований директор окружного департамента внутренней политики Сергей Климентьев заявил на сессии «Основные приоритеты стратегического развития ЯНАО до 2030 года». Он отметил, что драйверами этой тенденции явились доступность интернет-технологий, которая полностью охватила Ямал, и снижение барьеров адаптации для жизни молодёжи КМНС в городе.

Среди мер поддержки, о необходимости которых говорят сами тундровики, Сергей Климентьев назвал различные надбавки и выплаты. На первом месте оказываются пособия семьям, ведущим кочевой образ жизни. Более 40 процентов опрошенных отмечают приоритетность помощи в покупке материалов, необходимых для ведения традиционного образа жизни. От 20 до 30 процентов называли в числе важнейших выплаты родителям, помощь студентам, субсидирование жилья, покупку средств связи и так далее. Во вторую очередь указывались обеспечение аптечками, дровами, летний отдых, стоматологическая помощь, организация начального образования в местах кочевий.

Согласно исследованиям, 75 процентов тундровиков отмечают сложность ведения тундрового хозяйства и трудности получения доходов от этого вида деятельности. По мнению директора департамента, эта проблема будет только нарастать.

«Очевидно, что назрела необходимость диверсификации занятости коренных народов, предоставления условий для желающих переориентироваться с традиционных на современные виды деятельности, — сказал Сергей Климентьев. — Тем более, сохраняя традиционный образ жизни в его нынешних объёмах, расширение этой темы может вызвать только противоположную реакцию, рост недовольства снижением качества жизни конкретного оленевода. В конце прошлого года принята Народная программа коренных народов. И от её реализации, по всей видимости, будет зависеть весь формат взаимодействия по этой теме в будущем».