В Google Translate может появиться татарский язык 

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с представителями татарской диаспоры в Швейцарии. Одна из участниц встречи затронула тему сохранения татарского языка.
Женщина переехала в Швейцарию более 10 лет назад. Несмотря на это, она, ее муж и дети отлично владеют татарским языком. По мнению женщины, было бы хорошо включить татарский в онлайн-переводчик Google Translate. Минниханов поддержал идею. Он поручил главе Минсвязи РТ Роману Шайхутдинову заняться вопросом.
«В условиях масштабной глобализации есть риск исчезновения многих языков. Это большая проблема. Поэтому необходимо использовать все возможности, чтобы этого не допустить. Сегодня только 30% татар проживает в Татарстане, остальные — в других регионах России и за рубежом. Только благодаря таким неравнодушным людям как вы нам удастся сохранить свой язык и культуру. В противном случае мы можем все это утратить», — приводит слова Минниханова его пресс-служба.
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