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Минниханов поддержал идею включить татарский в систему Google Translate
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Минниханов поддержал идею включить татарский в систему Google Translate 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов поддержал идею включить татарский язык в систему популярного онлайн-переводчика Google Translate, сообщает пресс-служба президента РТ.
В рамках рабочего визита в Женеву Рустам Минниханов встретился с представителями татарской диаспоры. В Швейцарии проживает около 150 татар и башкир, а в 2015 году была создана Ассоциация татар и башкир «Юлдаш».
Руководитель Ассоциации Регина Щеголева рассказала, что представители объединения уделяют большое внимание сохранению татарского языка. Так, активисты регулярно проводят чаепития, мастер-классы по татарской кулинарии. Ежегодно с 2010 года в Женеве проходит Сабантуй.
Тему сохранения татарского языка затронула Гульжихан Кашаева, семья которой переехала в Швейцарию более 10 лет назад. Несмотря на это, супруги отлично владеют татарским языком, обучают родному языку своих детей. По мнению Гульжихан, поддержке татарского языка могло бы способствовать включение в систему популярного онлайн-переводчика Google Translate. Рустам Минниханов поддержал данную идею и предложил Главе Минсвязи РТ Роману Шайхутдинову рассмотреть эту возможность.
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 Ещё 4 источника 
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