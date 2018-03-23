Минниханов поддержал идею включить татарский в систему Google Translate

В рамках рабочего визита в Женеву Рустам Минниханов встретился с представителями татарской диаспоры. В Швейцарии проживает около 150 татар и башкир, а в 2015 году была создана Ассоциация татар и башкир «Юлдаш».

Руководитель Ассоциации Регина Щеголева рассказала, что представители объединения уделяют большое внимание сохранению татарского языка. Так, активисты регулярно проводят чаепития, мастер-классы по татарской кулинарии. Ежегодно с 2010 года в Женеве проходит Сабантуй.