«Мама, давай заберем эту штуку!»: жительница Салехарда впервые примерила экзоскелет (ВИДЕО)

Напичканные электроникой костюмы для подъема и переноски тяжестей теперь знакомы не только военным и виртуальным персонажам компьютерной игры «S. T. A. L. K. E. R». Их примеряют люди, прикованные к инвалидным креслам и больничным койкам. Правда, пока такая «обновка» доступна лишь избранным…

Зейнаб Нежвединова, у которой три с половиной года назад отказали ноги, встала и пошла. Ее ребенок, не веря глазам, закричал: «Мама, давай заберем эту штуку с собой!». Чудо свершилось благодаря израильскому медицинскому экзоскелету ReWalk. Возможности новенького аппарата северянам продемонстрировала московская компания «Метиз Импэкс». Семинар с их участием, посвященный современным методам протезирования верхних и нижних конечностей, прошел на днях в Салехарде

— Удобство конструкции очевидно. За плечами человека крепится компьютер, заряда батареи хватает на 4–5 часов движения. Работает экзоскелет в трех режимах — сесть, встать, идти. Благодаря нему можно сходить в магазин, прогуляться по улице. Правда, потребуется партнер для подстраховки. Отмечу, что вся конструкция управляется за счет команд, которые передаются с наручных электронных часов, — прокомментировал Григорий Новиков , руководитель профильного проекта.

Эффективно, но пока недоступно

— Спасибо большое, это не передать словами, — волнуясь, Зейнаб Нежвединова благодарила столичных гостей. — Теперь совсем не хочется возвращаться в инвалидную коляску…

Глаза женщины светились от счастья. Всего несколько шагов по залу — и она обрела надежду на полноценную жизнь.

Увы, как оказалось, пока такими аппаратами могут похвастать лишь трое россиян. Ямальцев среди них нет. Но, в филиале реабилитационно-оздоровительного центра «Жемчужина Югры» Ноябрьска есть один экзоскелет, который используют только для восстановления пациентов учреждения. Но Зейнаб не унывает, она уже собралась искать на рынке дешевые аналоги.

РФ. — Мы не можем заказывать такие устройства для ямальцев с ограниченными возможностями. Экзоскелеты не входят в федеральный перечень предоставления средств технической реабилитации. Будем надеяться, что в обозримом будущем законодательство поменяется и перечень дополнят. Ведь на рынке появляется все больше востребованных инвалидами электронных технологий, — говорит Лариса Евстафьева, заместитель руководителя окружного отделения Фонда социального страхования

ДЕТАЛИ

На Ямале проживает около 600 человек, у которых нет одной и более конечности. В 2017 году окружное отделение ФСС, снабжающее северян реабилитационным оборудованием, предоставило им свыше тысячи протезов и комплектующих к ним.

А вот бионическую (электронно-управляемую) руку или ногу, по словам собеседницы, региональное отделение ФСС уже может заказать через головное представительство службы в Москве . Для этого человеку с ограниченными возможностями придется заручиться рекомендацией из бюро медико-социальной экспертизы. Впрочем, это направление работы у страховщиков совсем новое, запросов на бионические конечности к ним пока не поступало. Некоторые жители округа самостоятельно приобретают электронные протезы, а кому-то помогают другие организации: например, благотворительные фонды.

В протезе — на беговую дорожку

Говорили об электронно-управляемых протезах и столичные гости. Один из экземпляров продемонстрировал Алексей Фирсов , старший менеджер «Метиз Импэкс». В зал, где шел семинар, он вошел в шортах, чтобы все видели его искусственную ногу. Мужчина двигался уверенной походкой, обходил стулья, ловко перешагивал растянутые шнуры. Будь он в брюках, никто и не догадался бы, что под ними протез.

Пять лет назад в страшной автокатастрофе Алексей лишился правой ноги выше колена. Эта трагедия и привела его в фирму.

— После аварии — полгода в больнице, пережил три клинические смерти, но выжил. Очень рад, что судьба свела меня с «Метиз Импэкс». Пошел на протезе в первый же день, но еще полтора года постоянно тренировался в его управлении. В протезе есть микропроцессор, который обрабатывает информацию со скоростью 1000 операций в секунду. Искусственный интеллект определяет тип походки и очередной шаг. Три раза в неделю хожу в спортзал — 30–40 минут провожу на беговой дорожке, езжу на велосипеде. А вот педаль газа в автомобиле нажать не могу — для этого установил дополнительный рычаг слева от тормоза. И все же, каким бы крутым ни был протез, но он не заменит все функции здоровой ноги. Да и стоит он дорого — около 3,5 миллионов рублей, а изнашивается за пару лет. Это уже мой третий бионический протез Symbionic Leg, — рассказал свою историю журналистам Алексей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Костыли выглядят как анахронизм

Чаще всего с ампутацией конечностей сталкиваются зрелые или пожилые люди. К хирургическому вмешательству они прибегают из-за заболеваний сосудов.

Многие из этих людей с удовольствием отказались бы от привычных костылей и перешли бы на бионические протезы. Об этом «КС» рассказал врач-травматолог Салехардской окружной клинической больницы Константин Грудцын.

— Нехорошо, когда при таких достижениях в области протезирования люди с ограниченными возможностями вынуждены передвигаться на обычных костылях, — говорит доктор. — Специализированные компании предлагают потенциальным покупателям все больше высокотехнологичных устройств, и ими надо обеспечивать маломобильных граждан. Не так давно в Муравленко ко мне на прием приходил пациент с подобным изделием, а в Салехарде я пока не встречал человека с бионической ногой или рукой.

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