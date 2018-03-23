На Фестивале арктических профессий участники узнают, как провести интернет в тундру

Сегодня, 23 марта, в Ямальском многопрофильном колледже в Салехарде и его филиале в Лабытнанги состоится Фестиваль арктических профессий.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, профессиональные пробы, презентации профессий, наиболее востребованных как на Ямале, так и в Арктической зоне.

Гости и участники фестиваля посетят 38 мастер-классов, таких как «Этнотуризм», «Интернет в тундру», «Фольклор народов Ямала», «Северный танец», «Национальные виды спорта», «Обработка рыбы», «Ямальская ветеринария», «Ямальское рукоделие», «Кочевой учитель, воспитатель», «Разъездной фельдшер», «Электронный колледж», «Электромонтажные работы», «Ямальская навигация», «Экстремальное вождение», «Сантехника и отопление» и многих других, — сообщает окружной департамент образования.