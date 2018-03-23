Противники сноса екатеринбургской телебашни взяли ее в «плен» 

За день до сноса объекта.
Рано утром 23 марта группа из 11 противников сноса екатеринбургской телебашни, прорвалась через охрану на огороженную территорию вблизи конструкции.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «УГМК-Холдинга», охранникам удалось отловить восьмерых активистов и передать их в руки полиции. Трое успели забраться на верхушку объекта и водрузить на там российский флаг. Будут ли их принудительно снимать с сооружения — пока неизвестно.
"На данный момент на месте находятся сотрудники полиции и спасатели", — добавили в компании.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу агентству отказались комментировать происходящее.
"Спасатели находятся у телебашни. Работы никакие не производятся — необходимости в них пока нет", — лаконично пояснили в региональном ГУ МЧС.
Снос телебашни запланирован на 24 марта. По имеющимся сведениям, демонтаж объекта будет произведен в 09.00. В это время будет остановлено движение поездов метрополитена через станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Горожанам рекомендовали на время взрыва не проходить в квадрат улиц 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург, Декабристов.