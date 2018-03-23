Противники сноса екатеринбургской телебашни взяли ее в «плен»

За день до сноса объекта.

Рано утром 23 марта группа из 11 противников сноса екатеринбургской телебашни, прорвалась через охрану на огороженную территорию вблизи конструкции.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «УГМК-Холдинга», охранникам удалось отловить восьмерых активистов и передать их в руки полиции. Трое успели забраться на верхушку объекта и водрузить на там российский флаг. Будут ли их принудительно снимать с сооружения — пока неизвестно.

"На данный момент на месте находятся сотрудники полиции и спасатели", — добавили в компании.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу агентству отказались комментировать происходящее.

"Спасатели находятся у телебашни. Работы никакие не производятся — необходимости в них пока нет", — лаконично пояснили в региональном ГУ МЧС