Европе нужна стратегия коллективной обороны для противодействия России

За ними последовал и президент Трамп, но, по крайней мере, его советники поспешили дать ему инструкцию: «Не поздравлять». Но она, разумеется, была игнорирована американским президентом. Постыдным можно считать то, что ни Юнкер, ни Трамп не упомянули в своих посланиях использование изготовленного в России отравляющего вещества в Солсбери. Кроме того, они не выразили и озабоченность по поводу легитимности так называемых «выборов», проведенных недавно в России.

Слишком часто Запад проявляет пассивность в тот момент, когда русский медведь терзает наши либеральные демократии, подрывает наши политические системы, совершает хакерские атаки на наши политические партии, загрязняет нашу онлайновую экосистему, а также пытается затащить европейские страны назад в насильственное и раздробленное прошлое. Хотя европейские лидеры ответили теплыми словами поддержки в адрес Британии после инцидента в Солсбери, нам, тем не менее, необходимо дать серьезный коллективный европейский ответ, который мы могли бы рассматривать как часть новой стратегии Евросоюза в отношении России.

С помощью этой новой стратегии мы должны показать г-ну Путину, что подобные нарушения международного права будут иметь очевидные последствия, но вместе с тем нам следует показать перспективу сотрудничества и взаимодействия в том случае, если Россия начнет выполнять свои обязательства на основании международного права, начиная с выполнения условий Минских соглашений. Вместо того чтобы направлять поздравительные письма, лидеры Евросоюза и особенно высокий представитель и вице-президент Федерика Могерини должны предложить подобную проактивную стратегию. Прежде всего, она должна предусмотреть введение определенных санкций в ответ на инцидент с отравлением Сергея Скрипаля . Если что-то и тревожит мафиозную элиту вокруг Путина, так это перспектива получить отказ в доступе к их европейским виллам. Очень важно, чтобы Брексит не ослабил внешнюю политику и сотрудничество в области безопасности во всей Европе. Предложение Европейского парламента по поводу зонтичного Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Соединенным Королевством предоставляет рамки для такой работы. Мы должны гарантировать, чтобы соглашения в области безопасности и обороны были приняты до окончания переходного периода. Нам нужно начать всеобъемлющее, в стиле специального прокурора Мюллера, расследование степени влияния России на наши демократии, на наши экономики и политические системы, и в результате должны быть получены заслуживающие доверия ответы. Плохо то, что российские миллиардеры имеют возможность купить гражданство Евросоюза на Мальте , отмывать деньги с помощью собственности в Лондоне и фиктивных компаний, а также, судя по всему, финансировать по своему желанию европейские политические партии.

В то же самое время мы должны преодолеть нынешнюю патовую ситуацию, когда контакты между Евросоюзом и Россией заморожены, однако страны-члены продолжают развивать двусторонние каналы связи с Россией, и при этом они часто руководствуются узкими национальными интересами. Евросоюзу и НАТО следует вновь открыть каналы коммуникации для сокращения возможности возникновения риска непонимания и неверной оценки — как это было в период холодной войны.

Новая стратегия может быть создана на основе логики Хельсинкского процесса 1970-х годов. Процесс Хельсинки 2.0 может укрепить европейскую архитектуру безопасности за счет открытия перспективы политического и экономического взаимодействия с Россией. В обмен на полное выполнение Минских соглашений, соблюдение международного права, а также прогресса в том, что касается проведения свободных и честных выборов и уважения прав человека внутри России Евросоюз мог бы не только снять экономические санкции, но и постепенно углубить политическое и экономическое сотрудничество.

Такая стратегия также ясно дает понять, что наши споры ведутся с нынешним российским руководством, а не с российским народом. Поэтому мы должны открыть наши университета и наши рынки труда лучшим и наиболее способным молодым российским гражданам, а также в индивидуальном порядке облегчить выдачу виз российским гражданам. Индивидуальная поддержка независимых гражданских активистов, свободных средств массовой информации и НКО в России должна быть увеличены.

Еще более важно для нас без промедления создать Оборонный союз в качестве европейской опоры НАТО. В течение десятилетий мы полагались на Соединенные Штаты и не вкладывали средства в модернизацию современной обороны и интеграцию наших возможностей. Многие европейские политики отказываются объяснить людям вопросы европейской обороны и возможности обеспечения безопасности, поскольку они опасаются конфликта с евроскептиками, которых спонсирует Путин, и в результате мы оказываемся в ловушке порочного круга.

Я надеюсь на то, что более молодое поколение нынешних европейских лидеров, от Эмманюэля Макрона до Лео Варадкара (Leo Varadkar), будут иметь достаточно смелости и будут выступать в поддержку создания интегрированной европейской обороны. Многие не хотят признать этой истины, однако реальность такова, что Кремль вновь ведет войну с нашими либеральными демократиями. Если мы не ответим с помощью долгосрочной стратегии, Путин будет чувствовать себя еще более уверенно.