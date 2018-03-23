Шесть полос и расширение: в Орле представили проект Красного моста

Проект реконструкции Красного моста в Орле был представлен депутатам горсовета накануне, 22 марта, на заседании комитета по строительству, сообщает пресс-служба горсовета.

Проект ремонта путепровода представил генеральный директор ГК «Строй-Эксперт» Марат Каргинов. Он сообщил, что есть два варианта реконструкции.

Планируется расширить мост в обе стороны от оси на 2,4 метра. В настоящее время его ширина составляет 13,6 метров. Подрядчик уже выполнил практически все геологические обследования и получил необходимые разрешения на работы. Также ведётся вариативная доработка проекта.

Каргинов отметил, что хорошо бы было иметь мест с шестью полосами движения, но поскольку путепровод является объектом культурного наследия, подрядчики учитывают требования закона об объектах охраны. Генеральный директор ГК «Строй-Эксперт» предположил, что научно-методический совет не поддержит вариант проекта с 6 полосами.

По всей вероятности предпочтительнее окажется второй вариант проекта, где предусматривается расширение существующих полос и тротуаров, поскольку это не влияет на предмет охраны.

На заседании также было отмечено, что на период реконструкции моста движение транспорта перекроют на полтора года, но пешеходы смогут свободно передвигаться по тротуарам.

Напомним, контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции Красного моста был заключён с компанией «ГК Строй Эксперт» из Санкт-Петербурга . Стоимость проекта составила более 49 млн рублей. Специалисты должны укрепить мост, расширить, сделать его безопасным.

С подрядчик должен представить не менее двух вариантов исполнения мостового сооружения, учитывающих градостроительную ситуацию и заповедную зону. Выполнить работы компания должна до 28 ноября 2018 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «ГК Строй-Эксперт» зарегистрировано в 2011 году в Санкт-Петербурге. Генеральный директор и учредитель — Марат Каргинов. В 2016 году прибыль компании превысила 6,63 млн рублей. За все время работы «ГК Строй-Эксперт» выступала в качестве исполнителя 17 госконтрактов на 220 млн рублей.

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