Общественникам Алтайского края позволят оценивать качество здравоохранения

Независимую оценку качества услуг, которые оказывают организации в сфере культуры, образования, охраны здоровья и т.д., будут проводить созданные Общественной палатой Алтайского края общественные советы.

На данный момент эту работу выполняют общественные советы при министерствах и учреждениях. Поскольку их состав формирует само руководство, они не может быть объективными, считают эксперты.

Как пишет Политсибру со ссылкой на председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова , в состав общественных советов, которые будет создавать Общественная палата , войдут представителей сферы культуры, здравоохранения, образования, социального обслуживания. Другими функциями, помимо оценки качества услуг, такие объединения наделены не будут.

Между тем одна треть состава Общественной палаты утверждается губернатором, еще одна треть — АКЗС. Состав остальной одной трети определяют лица, утвержденные губернатором и АКЗС.

Проект закона намерены принять во втором чтении на 18-й сессии АКЗС седьмого созыва. Затем его направят на подпись губернатору.