В Красноярске на два месяца изменится схема движения городского транспорта

Со стороны проспекта Свободный движение общественного транспорта будет осуществляться по такой схеме: в направлении ул. Профсоюзов автобусные маршруты №№ 12, 14, 34, 43, 49, 68, 80, 89, 91 пойдут по ул. М. Годенко — ул. Киренского — ул. Пролетарская — ул. Копылова — ул. Кр. Армии и далее по своим схемам движения.

В направлении Студенческого городка автобусный маршрут № 35 будет идти по ул. М. Годенко — ул. Киренского и далее по своей схеме движения.

В направлении Студенческого городка троллейбусный маршрут № 5 и автобусные маршруты №№ 2, 38 поедут по пр. Свободный — ул. Киренского и далее по своим схемам движения.

В направлении ул. Профсоюзов троллейбусные маршруты №№ 4, 15 идут по ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов и далее по своим схемам движения.

Со стороны Студенческого городка в направлении пр. Свободный автобусные маршруты №№ 2, 38 поедут по ул. Киренского — ул. Копылова — ул. Кр. Армии — ул. Корнеева — ул. Копылова — ул. Киренского и далее по своим схемам движения.

В направлении ГорДК автобусный маршрут № 35 идет по ул. Киренского — ул. Копылова — ул. Кр. Армии — ул. Корнеева — ул. Копылова — и далее по своей схеме движения;

В направлении Железнодорожного вокзала троллейбусный маршрут № 5 пройдет по по ул. Киренского — ул. Копылова — ул. Кр. Армии — ул. Копылова и далее по своей схеме движения.