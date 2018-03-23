Ещё
В Красноярске на два месяца изменится схема движения городского транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске на два месяца изменится схема движения городского транспорта 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Со стороны проспекта Свободный движение общественного транспорта будет осуществляться по такой схеме: в направлении ул. Профсоюзов автобусные маршруты №№ 12, 14, 34, 43, 49, 68, 80, 89, 91 пойдут по ул. М. Годенко — ул. Киренского — ул. Пролетарская — ул. Копылова — ул. Кр. Армии и далее по своим схемам движения.
В направлении Студенческого городка автобусный маршрут № 35 будет идти по ул. М. Годенко — ул. Киренского и далее по своей схеме движения.
В направлении Студенческого городка троллейбусный маршрут № 5 и автобусные маршруты №№ 2, 38 поедут по пр. Свободный — ул. Киренского и далее по своим схемам движения.
В направлении ул. Профсоюзов троллейбусные маршруты №№ 4, 15 идут по ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов и далее по своим схемам движения.
Со стороны Студенческого городка в направлении пр. Свободный автобусные маршруты №№ 2, 38 поедут по ул. Киренского — ул. Копылова — ул. Кр. Армии — ул. Корнеева — ул. Копылова — ул. Киренского и далее по своим схемам движения.
В направлении ГорДК автобусный маршрут № 35 идет по ул. Киренского — ул. Копылова — ул. Кр. Армии — ул. Корнеева — ул. Копылова — и далее по своей схеме движения;
В направлении Железнодорожного вокзала троллейбусный маршрут № 5 пройдет по по ул. Киренского — ул. Копылова — ул. Кр. Армии — ул. Копылова и далее по своей схеме движения.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
МВД не намерено автоматически продлевать водительские права «Радует, что хоть в одном меня не успели обвинить, как Слуцкого, – в домогательствах» Исполнить за семь месяцев. Астраханский губернатор закрывает «зеленую папку» Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Британия боится мести России
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии
Успенскую сняли с рейса за дебош
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение