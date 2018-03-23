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Лавров отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Вьетнама
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Лавров отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Вьетнама 

Мир24 1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил хорошие перспективы у РФ и Вьетнама для сотрудничества в сфере мирного атома, сообщает ТАСС.
«У нас хорошие торгово-экономические показатели, в инвестиционной сфере, в топливно-энергетической. Есть хорошие перспективы в области мирного атома… Рассчитываю, что по всем этим направлениям мы достигнем дополнительных договоренностей для движения вперед», — сказал Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.
В Ханое он возложил цветы к Монументу павшим героям и посетил мавзолей Хо Ши Мина.
Глава российского МИД передал генсеку ЦК КПВ «самые теплые приветы и наилучшие пожелания» от российского руководства. Со своей стороны Нгуен Фу Чонг сообщил, что рад победе Владимира Путина на выборах.
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