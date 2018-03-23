Лавров отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Вьетнама

«У нас хорошие торгово-экономические показатели, в инвестиционной сфере, в топливно-энергетической. Есть хорошие перспективы в области мирного атома… Рассчитываю, что по всем этим направлениям мы достигнем дополнительных договоренностей для движения вперед», — сказал Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом.

Ханое он возложил цветы к Монументу павшим героям и посетил мавзолей Хо Ши Мина.

Глава российского МИД передал генсеку ЦК КПВ «самые теплые приветы и наилучшие пожелания» от российского руководства. Со своей стороны Нгуен Фу Чонг сообщил, что рад победе Владимира Путина на выборах.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM