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В Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко досрочно отремонтируют три «бонусных» дома
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В Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко досрочно отремонтируют три «бонусных» дома 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасёв предложил муниципалитетам продолжить практику поощрения домов с высокой платёжной дисциплиной по уплате взносов на капитальный ремонт.
По состоянию на 1 марта средняя собираемость взносов на капитальный ремонт по ЯНАО составляет 87%. Муравленко и Ноябрьск — города с самой высокой платёжной дисциплиной. Они делят первое место — 94% у каждого. На втором месте Лабытнанги — 92%. Замыкает тройку лидеров Салехард — 91%. Губкинский и Шурышкарский район имеют уровень среднеокружного показателя по ЯНАО, то есть по 87%.
С 2017 года в ЯНАО началась практика поощрения добросовестных плательщиков взносов на капитальный ремонт. Поощрение заключается в том, что дома с высокой платёжной дисциплиной, не имеющие задолженности по уплате взносов на капремонт и в нём нуждающиеся, возможно отремонтировать раньше утверждённого графика. Об этом на окружном совещании напомнил заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасёв.
Он рекомендовал главам городов и районов рассмотреть в своих муниципалитетах возможных кандидатов, соответствующих данному критерию, то есть выбрать дома для включения в «бонусный» список объектов на капитальный ремонт. Первыми такими примерами стали три дома — в Ноябрьске, Новом Уренгое и Муравленко. В 2017 году по этим объектам были разработаны проекты, и уже в этом году начнётся ремонт крыш.
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