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Правительство утвердило критерии работы НКО в сфере здравоохранения
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Правительство утвердило критерии работы НКО в сфере здравоохранения 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Правительство РФ утвердило критерии, позволяющие медицинским профессиональным некоммерческим организациям (МПНО) осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан, таких как участие в деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, фондов обязательного медицинского страхования, в разработке программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
"Правительство РФ постановляет: 1. Утвердить прилагаемые критерии, при условии соответствия которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам) может быть передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан в РФ", — говорится в документе.
Согласно подписанному постановлению, МПНО, их ассоциации (союзы) должны одновременно соответствовать следующим критериям: «объединять в своём составе более 50% МПНО, основанных на личном членстве врачей и объединяющих не менее 25% от общей численности врачей на территории субъекта федерации», а также не менее трех лет заниматься деятельностью по реализации и защите прав медицинских и фармацевтических работников, развитию медицинской и фармацевтической деятельности, содействию научным исследованиям, решению других вопросов, связанных с профессиональной деятельностью медицинских и фармацевтических работников.
Добавляется, что принятие решения о соответствии МПНО установленным критериям принимается Минздравом России.
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