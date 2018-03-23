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Ядерное топливо на БелАЭС завезут в начале 2019 года
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Ядерное топливо на БелАЭС завезут в начале 2019 года 

Мир24 1 час назад
Белорусская АЭС ждет первой партии ядерного топлива. Оно должно быть загружено в реактор в феврале 2019 года, сообщает телеканал «МИР 24».
До этого материалы будут содержать в специальном хранилище первого класса. Это значит, что все условия и показатели для безопасного хранения будут соблюдены. Специалисты подчеркивают: ни белорусам, ни соседям ничего не угрожает.
«Самое главное преимущество хранилища — наличие так называемой гермооболочки или защитного контаймента вокруг оборудования, содержащего радиоактивные продукты. Именно она позволяет при любых негативных событиях обеспечить надежное удержание всех опасных продуктов внутри своего объема», — отметил начальник отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС Дмитрий Завьялов.
Белорусская атомная электростанция в Островце строится по российскому проекту. Она будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2400 мегаватт.
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