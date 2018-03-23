Приморский охотнадзор получил в свой арсенал десять компактных полуавтоматических карабина

Ранее все инспектора охотнадзора прошли специальное обучение.

10 компактных полуавтоматических карабина пополнили арсенал инспекторов КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ», которые ежедневно патрулируют леса Приморского края и следят за порядком в ареале амурского тигра. Оружие, а также боеприпасы к нему были приобретены и переданы Центром «Амурский тигр» в рамках программы по переоснащению оперативных групп.

Оружие предназначено для профилактики противоправных действий со стороны браконьеров и в крайнем случае для самообороны. В конце 2016 года Центра «Амурский тигр» снабдил сотрудников охотнадзора служебным короткоствольным личным оружием и боеприпасами к нему. Теперь в каждой группе, в которую входят три инспектора, появилась еще одна боевая единица, которое в нерабочее время будет храниться в специально оборудованной оружейной комнате.

«Всем гражданам с оружием в лесу, не важно с какой целью они там находятся, стоит знать и помнить, что инспектора охотнадзора по закону имеют право носить служебное оружие, в том числе полуавтоматическое. При этом не только носить, но и применять, а в случае прямой угрозы своей жизни, применять его на поражение. Всем, кто отважился переступить черту и был пойман, нужно хорошо подумать прежде чем давить машиной или стрелять в инспектора. Своими необдуманными действиями можно не только получить уголовное наказание, но и получить справедливый ответ со стороны инспектора», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев

Ранее все инспектора охотнадзора прошли специальное обучение, в результате которого им были выданы соответствующие документы, разрешающие носить и применять служебное оружие. Далее, раз в год сотрудники КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края будут подтверждать свои знания, проходя соответствующий аттестационный экзамен (теоретический и практический).

«Практика показала, что наличие служебного оружия дисциплинирует и нарушителей, и инспекторов. Мы очень надеемся, что нашим сотрудникам не придется использовать карабины по назначению. Однако наличие служебного оружия гарантирует защиту от нападения вооруженных браконьеров. Ведь раньше инспектора сталкивались с нарушителями имея при себе лишь дубинку и газовый баллон. Сейчас же, многие, видя, что инспектор тоже вооружен, ведут себя более спокойно», — комментирует директор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» Приморского края Олег Шорскин.

За 2017 год три сотрудника КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края ( Николай Елистратов Александр Корнеев и Николай Шагов) пострадали от рук браконьеров во время выполнения очередных антибраконьерских рейдов и оказались в больнице. Наличие служебного оружия дат шанс, что подобных случаев будет меньше.

Одна из основных задач Центра «Амурский тигр» — развитие службы охотничьего надзора в ареале амурского тигра. В рамках решения данной задачи оперативные группы КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края были оснащены 22 автомобилями повышенной проходимости, грузовыми автомобилями с кунгами СИЛАНТ и КАМАЗ, 24 снегоходами, 22 квадроциклами. Сотрудники оперативных групп беспечны спутниковыми телефонами, видеорегистраторами, наручниками, газовыми баллонами и резиновыми дубинками, а также сух пайком и комплектами специально разработанной летней и зимней формы и многим другим. Для повышения эффективности работы оперативных групп охотнадзора на территории Приморского края построены 10 научно — природоохранных станций.

В 2018 году оснащение оперативных групп КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края будет продолжено.

Справочно:

Деятельность должностных лиц регулируется ст. 31 Федерального закона от 24.04.1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».

Согласно чему, должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания имеют право:

— хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие

— применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие.

Пресс-служба Центра «Амурский тигр»