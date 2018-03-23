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«Одноклассники» поддержали СМИ с решением о бойкоте Госдумы из-за Слуцкого
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«Одноклассники» поддержали СМИ с решением о бойкоте Госдумы из-за Слуцкого 

BFM.RU 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
«Одноклассники» выразили свою солидарность всем СМИ, которые объявили бойкот депутату Леониду Слуцкому, обвиненному в домогательствах к журналисткам «Дождя», RTVi и ВВС. Об этом говорится в сообщении соцсети.
«Одноклассники» — против любых проявлений насилия и домогательств, и мы поддерживаем всех, кто тоже готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью», — заявили в соцсети, добавив, что в знак поддержки группы этих СМИ будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте.
В ОК предложили пользователям выразить поддержку СМИ, подписавшись на их группы и поделившись публикацией на своей странице.
Ранее РБК принял решение отозвать своих журналистов из Госдумы после того, как думская комиссия по этике не обнаружила «поведенческих нарушений» в действиях депутата Леонида Слуцкого. Комиссия, «​по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств ​к журналистам со стороны ньюсмейкеров», говорила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.
О бойкоте Госдумы или прекращении работы со Слуцким и комиссией по этике заявили издательский дом «Коммерсантъ», телеканалы RTVi и «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы». Радио «Говорит Москва» объявило о том, что все новости про Слуцкого и комиссию будут сопровождаться упоминанием об обвинениях в домогательствах. Бойкот в том или ином виде поддержали «Лента.ру», Republic, «Ведомости», «БИЗНЕС Online», Znak.com, «Право.ru», Inc., «Новая газета», ТВК, «Кавказ Пост».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решения СМИ их правом. Он отметил, что если СМИ отзывает своих журналистов, то это значит, что они лишаются аккредитации.
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