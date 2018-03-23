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Nestlé выпустила напитки с азотными капсулами
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Nestlé выпустила напитки с азотными капсулами 

ИнформУпак 1 час назад
По словам Нила Стивенса, управляющего директора компании в Британии и Ирландии, благодаря продукции с азотными капсулами линейка Nescafé Azera сможет завоевать первенство на рынке холодных кофейных напитков.
Азотная капсула или, как ее еще называют, виджет представляет собой заполненный азотом маленький шарик с отверстием, который помещаются в алюминиевую банку с напитком. Одной из первых такие капсулы начала использовать ирландская компания Guinness, применявшая виджеты для улучшения качества пены баночного пива.
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