Nestlé выпустила напитки с азотными капсулами

По словам Нила Стивенса, управляющего директора компании в Британии и Ирландии , благодаря продукции с азотными капсулами линейка Nescafé Azera сможет завоевать первенство на рынке холодных кофейных напитков.

Азотная капсула или, как ее еще называют, виджет представляет собой заполненный азотом маленький шарик с отверстием, который помещаются в алюминиевую банку с напитком. Одной из первых такие капсулы начала использовать ирландская компания Guinness, применявшая виджеты для улучшения качества пены баночного пива.