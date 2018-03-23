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В ЕАО скончались несколько пациентов психоневрологического интерната
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В ЕАО скончались несколько пациентов психоневрологического интерната 

РИА Новости 1 час назад
ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости. Несколько смертей от пневмонии зарегистрировано в Биробиджанском психоневрологическом интернате в Еврейской автономной области, ситуацию взял под контроль губернатор региона Александр Левинталь, сообщает управление по внутренней политике региона.
"В Биробиджанском психоневрологическом интернате зарегистрировано несколько летальных исходов от пневмонии. Ситуацию взял на контроль лично глава региона Александр Левинталь. Под его руководством уже состоялось заседание рабочей группы, куда вошли руководитель Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов, заместители председателя правительства Валерий Жуков и Александра Филиппова. Первоочередные меры приняты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждое из ведомств отработает поручения губернатора.
"Необходимо выявить и устранить причины летальных исходов. Будут выполнены профилактические мероприятия. Дополнительно проведут проверку всех социальных учреждений региона", — говорится в сообщении.
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