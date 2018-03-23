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В ЕАО проверят данные о смерти пациентов психоневрологического интерната
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В ЕАО проверят данные о смерти пациентов психоневрологического интерната 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости. Следствие начало проверку информации о смерти от пневмонии нескольких пациентов психоневрологического интерната в Еврейской автономной области, сообщает Следственный комитет России.
Ранее правительство области сообщило, что в Биробиджанском психоневрологическом интернате произошло несколько летальных случаев из-за пневмонии. Ситуацию взял на контроль лично глава региона Александр Левинталь. Отмечалось, что будут выполнены профилактические мероприятия, пройдет дополнительная проверка всех социальных учреждений.
"Следователи проверяют информацию о смерти нескольких пациентов психоневрологического интерната в Биробиджане от пневмонии. Устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении следствия.
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