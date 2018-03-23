В ЕАО проверят данные о смерти пациентов психоневрологического интерната

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Уроки в школах Подмосковья перенесут в случае выбросов со свалок

Суд над Алексом Лесли и Настей Рыбкой утром в четверг не состоялся

Госдума приняла в третьем чтении закон об оплате услуг ЖКУ без посредников