СК оценит действия медработников интерната в ЕАО, где умерли пациенты

Ранее правительство области сообщило, что в Биробиджанском психоневрологическом интернате произошло несколько летальных случаев из-за пневмонии. Ситуацию взял на контроль лично глава региона Александр Левинталь . Отмечалось, что будут выполнены профилактические мероприятия, пройдет дополнительная проверка всех социальных учреждений.

"После смерти четырех пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната с диагнозом «пневмония» следователи дадут правовую оценку действиям медицинских работников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти.

Сообщается, что в настоящее время среди пациентов интерната зафиксировано 12 случаев заболевания ОРВИ, из них девять — с подозрением на пневмонию. Все девять пациентов изолированы и находятся под наблюдением врачей.