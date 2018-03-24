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СК оценит действия медработников интерната в ЕАО, где умерли пациенты
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СК оценит действия медработников интерната в ЕАО, где умерли пациенты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку действиям медработников психоневрологического интерната в Биробиджане, после того как там от пневмонии умерли четыре пациента, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
Ранее правительство области сообщило, что в Биробиджанском психоневрологическом интернате произошло несколько летальных случаев из-за пневмонии. Ситуацию взял на контроль лично глава региона Александр Левинталь. Отмечалось, что будут выполнены профилактические мероприятия, пройдет дополнительная проверка всех социальных учреждений.
"После смерти четырех пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната с диагнозом «пневмония» следователи дадут правовую оценку действиям медицинских работников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти.
Сообщается, что в настоящее время среди пациентов интерната зафиксировано 12 случаев заболевания ОРВИ, из них девять — с подозрением на пневмонию. Все девять пациентов изолированы и находятся под наблюдением врачей.
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