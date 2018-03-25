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От пневмонии в Биробиджанском психоневрологическом интернате умерли пять человек
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От пневмонии в Биробиджанском психоневрологическом интернате умерли пять человек 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Дальний Восток
Биробиджанском психоневрологическом интернате от пневмонии скончались пять человек, заявили в Следственном управлении СК РФ по Еврейской автономной области. По данным ведомства, один человек умер 25 марта, ранее сообщалось о четырех погибших.
В учреждении введено круглосуточное дежурство медиков. По данным областного Роспотребнадзора, в интернате продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время из 26 пациентов с подозрением на ОРВИ и грипп, подтверждено 9 случаев гриппа В, передает ТАСС.
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