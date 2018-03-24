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Девять пациентов психоневрологического интерната в ЕАО госпитализировали с пневмонией
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Девять пациентов психоневрологического интерната в ЕАО госпитализировали с пневмонией 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
ТАСС, 24 марта. Биробиджанский психоневрологический интернат, где ранее от пневмонии скончались четверо подопечных, проводит вирусологические обследования пациентов и персонала. Десять человек госпитализированы, девять из них с пневмонией, сообщили ТАСС в управлении внутренней политики Еврейской автономной области (ЕАО).
"Всего на сегодняшний день госпитализированы 10 человек. Девять заболевших пневмонией находятся в терапевтическом отделении областной больницы, их состояние оценивается как средней тяжести. Один человек с диагнозом ОРВИ помещен в инфекционную больницу", — сообщила начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ управления внутренней политики ЕАО Екатерина Ртищева.
По данным управления, организовано выездное обследование пациентов, задействован передвижной рентгенкабинет. «В интернате продолжается вирусологическое обследование подопечных и персонала. При выявлении признаков заболевания у сотрудников, они не будут допущены к работе», — добавили в управлении.
Ранее сообщалось, что четыре пациента скончались от пневмонии в Биробиджанском психоневрологическом интернате, все социальные учреждения области ждет проверка. Следователи регионального управления СК проводят проверку по данному факту.
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