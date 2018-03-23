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Коммунальщиков Екатеринбурга послали на тротуары
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Коммунальщиков Екатеринбурга послали на тротуары 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Чистить надо лучше!
22 марта члены специальной комиссии, возглавляемой председателем комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамарой Благодатковой, совершили плановый объезд Кировского и Орджоникидзевского районов. Они оценивали качество работы коммунальных служб по уборке снега, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Особое внимание представителей районных дорожных эксплуатационных участков (ДЭУ) ревизоры обратили на тротуарные дорожки и подходы к пешеходным переходам. Также коммунальщикам было предписано активизировать работы по прометанию проезжих частей улиц и обработки их противогололедными материалами.
Накануне на уральскую столицу вновь обрушился снегопад. На уборку выпавших осадков были брошены 56 комбинированных дорожных машин, 42 колесных трактора с навесным оборудованием, а также механизированные звенья из грейдеров, снегопогрузчиков и самосвалов.
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