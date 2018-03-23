Доклад о работе правительства /1/

Пекин, 23 марта / Синьхуа / — Ниже следует полный текст Доклада о работе правительства, зачитанного премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 13-го созыва.

Уважаемые депутаты!

Разрешите от имени Госсовета представить вам на рассмотрение доклад о работе правительства за истекшие пять лет и внести предложения относительно работы в нынешнем году. Прошу также членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета высказать по докладу свои соображения.

I. ОБЗОР РАБОТЫ ЗА ИСТЕКШЕЕ ПЯТИЛЕТИЕ

Пять лет, прошедшие после 1-й сессии ВСНП 12-го созыва, были чрезвычайно незаурядными в процессе развития Китая . Перед лицом крайне сложной международной и внутренней обстановки ЦК партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин , сплачивая и возглавляя многонациональный народ Китая в его неуклонном движении вперед, на основе единого планирования внедрял общую схему, объединяющую в единое целое экономическое, политическое, культурное, социальное и экоцивилизационное строительство, согласованно осуществлял четырехаспектную стратегическую концепцию всестороннего построения среднезажиточного общества, всестороннего углубления реформ, всестороннего обеспечения верховенства закона в государственном управлении и всестороннего устрожения внутрипартийного управления. Таким образом, во всех сферах деятельности, связанных с проведением реформ, расширением открытости и социалистической модернизацией, была создана новая обстановка. XIX съезд партии определил историческое место идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, начертал нам грандиозный план и программу действий для достижения решающей победы в полном построении среднезажиточного общества и завоевания великой победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Это имеет огромное значение, как на уровне существующей реальности, так и в исторической перспективе. В течение пяти прошедших лет представители всех регионов и ведомств непрерывно углубляли свое политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, всесторонне претворяли в жизнь новую концепцию развития. Именно благодаря этому успешно завершена 12-я пятилетка, и последовательно реализуется программа 13-й пятилетки, в социально-экономическом развитии страны достигнуты результаты, имеющие историческое значение, проведены поистине исторические преобразования.

За пять лет экономическая мощь страны поднялась на новую ступень. ВВП вырос с 54 трлн юаней до 82,7 трлн юаней, среднегодовой прирост составил 7,1%, его доля в мировой экономике выросла с 11,4% до примерно 15%. Вклад Китая в рост мировой экономики превысил 30%. Финансовые доходы увеличились с 11,7 трлн юаней до 17,3 трлн юаней. Среднегодовой прирост потребительских цен составил 1,9% и поддерживался на сравнительно низком уровне. В городах и поселках трудоустроено более 66 млн человек, в нашей огромной стране, где проживает 1,3 млрд человек, обеспечена сравнительно полная занятость населения.

За пять лет серьезные изменения произошли в экономической структуре. Вклад потребления в экономический рост вырос с 54,9% до 58,8%, удельный вес сферы услуг в ВВП вырос с 45,3% до 51,6%, став, таким образом, основной движущей силой, стимулирующей экономический рост. Среднегодовой рост добавленной стоимости в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности составил 11,7%. Зернопроизводящие мощности достигли 600 млн тонн. Коэффициент урбанизации вырос с 52,6% до 58,5%, свыше 80 млн человек мигрирующего сельского населения переведено в состав городского.

За пять лет огромные успехи достигнуты в сфере инновационного развития. В масштабах всего общества среднегодовой прирост инвестиций в НИОКР составил 11%, переместив Китай по этому показателю на второе место в мире. Вклад научно-технического прогресса в экономический рост вырос с 52,2% до 57,5%. Непрерывно проявляли себя результаты инновационной деятельности в таких важнейших областях, как пилотируемое космоплавание, глубоководное морское зондирование, квантовая связь, большие самолеты и т.д. Сеть высокоскоростных железных дорог, электронная коммерция, мобильные платежи, долевая экономика и т.д. заняли лидирующие позиции в тенденциях мирового развития. Широко внедрена во все отрасли и области практика «Интернет плюс». По мере бурного развития массовой инновационной и предпринимательской деятельности число ежедневно регистрируемых новых предприятий в среднем увеличилось с более 5 тыс. до свыше 16 тыс. Динамично растущие новые драйверы развития формируют новую архитектонику экономического роста, радикально меняют способы производства и образ жизни людей, став новым показателем инновационного развития Китая.

За пять лет важные шаги сделаны в проведении политики реформ и открытости. Непрерывно идущими вширь и вглубь реформами охвачены все сферы, продемонстрирован прорыв во многих звеньях. Отмечены прорывные сдвиги при проведении реформ в наиболее важных областях и ключевых звеньях, в основном разработана общая схема реформ в ведущих сферах. Работа по упрощению административных процедур, по делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем надлежащем контроле, по оптимизации предоставления госуслуг и другие реформаторские меры дали импульс глубокой трансформации правительственных функций, позволили значительно нарастить жизненные силы рынка и творческую активность общества. Ощутимые результаты получены в реализации инициативы «Один пояс — один путь». Происходит оптимизация структуры внешней торговли и структуры использования иностранного капитала, по количественным показателям этих двух позиций Китай прочно занимает лидирующее место в мире. /следует/