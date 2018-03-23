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Красноярские чиновники проверяют чистоту общественного транспорта
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Красноярские чиновники проверяют чистоту общественного транспорта 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские автобусы проверяют на соблюдение санитарных норм. Сотрудники департамента транспорта проводят рейды на конечных остановках.
Так, на этой неделе на конечных станциях «Мкрн. Ветлужанка», «пос. Таймыр», «ДК „Кировский“ и „Предмостная площадь“ было проверено 22 автобуса. Нарушения отметили на маршрутах № 79, 84, 87. Некоторые автобусы были просто грязными, а в других были повреждены сидения, в салонах находились посторенние предметы.
В ближайшее время руководители предприятий должны устранить нарушения. А перевозчикам грозят штрафы. Для ИП — от 3 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — до 30 тыс. рублей.
Напомним, свои замечания и предложения по работе городского пассажирского транспорта можно направить по тел. : 256-84-04 в рабочее время или по электронной почте: trans@admkrsk.ru.
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