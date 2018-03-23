Красноярские чиновники проверяют чистоту общественного транспорта 

Красноярские автобусы проверяют на соблюдение санитарных норм. Сотрудники департамента транспорта проводят рейды на конечных остановках.
Так, на этой неделе на конечных станциях «Мкрн. Ветлужанка», «пос. Таймыр», «ДК „Кировский“ и „Предмостная площадь“ было проверено 22 автобуса. Нарушения отметили на маршрутах № 79, 84, 87. Некоторые автобусы были просто грязными, а в других были повреждены сидения, в салонах находились посторенние предметы.
В ближайшее время руководители предприятий должны устранить нарушения. А перевозчикам грозят штрафы. Для ИП — от 3 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — до 30 тыс. рублей.
Напомним, свои замечания и предложения по работе городского пассажирского транспорта можно направить по тел. : 256-84-04 в рабочее время или по электронной почте: trans@admkrsk.ru.