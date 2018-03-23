Метеостанция в детсаду «Умка» отучает воспитанников есть снег

Измерения — каждый день. На прогулке воспитанники детского сада «Умка», что на улице Зорге, определяют направление ветра, температуру, влажность воздуха и высоту снежного покрова. У них своя метеорологическая площадка. Флюгер, где указаны стороны света, солнечные часы, несколько термометров.

«В этом проекте участвуют средние, подготовительные и старшие группы. У нас замечательный плотник есть, Геннадий Герасимович. Мы ему рассказали, что мы хотим видеть. Посмотрели иллюстрации в компьютере, поехали в магазин, закупили материал. И он нам все сделал», — говорит заведующая детским садом «Умка» Валентина Крот.

Преподаватели Сибирского геофизического колледжа помогли воспитателям правильно расположить приборы на площадке. Рассказали, в какой последовательности снимать показания. И повели ребят на экскурсию по настоящей метеоплощадке.

«С интересом они реагируют на это! Пытаются в рисунках изобразить то, что им понравилось в данный момент. Мы их познакомили также с методами связи, с азбукой Морзе. Они на слух определяют какие-то буквы, цифры и пытаются сами на ключах передавать», — говорит мастер производственного обучения Сибирского геофизического колледжа Нина Южанова.

Подарок от студентов — атлас облаков. С яркими иллюстрациями, подробным описанием всех видов. Чтобы их запомнить, рисуют. В перистых кто-то из малышей разглядел очертания цыпленка. В кучевых — белки, овечки, лошади. Здесь на простых примерах объясняют сложные атмосферные явления. Проводят опыты. Этот доказывает: при высокой температуре (особенно во время лесного пожара) сосновые шишки теряют семена.

«Вот такую шишку приносят, она жесткая, не раскрытая. Они понять не могут, как оттуда выпадает семечка. Мы ее кладем на батарею, она у нас рассыхается, и появляются семена. Можно вытрясти эти семена! А потом мы проводим эксперимент: я в воду шишку опускала — и она опять сжималась. Видно, что семечка оттуда не выпадет», — пояснила воспитатель детского сада «Умка»Ольга Стаматова.

Специалисты уверены: знакомство с профессией метеоролога поможет малышам понять многие природные явления. А еще — избавиться от вредной привычки есть снег в городе. Его набирают в контейнеры, несут в помещение и ждут, когда все растает. Мутную воду показывают детям. Воспитатели говорят: действует безотказно.