Под Красноярском обнаружили нелегальное кладбище

В Березовском районе сотрудники прокуратуры обнаружили стихийное кладбище, сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории Есаульского сельсовета умерших хоронили без надлежащего учета. Кроме того, на кладбище не велась уборка. Правоохранители выяснили, что требования законодательства об общих принципах организации местного самоуправления не соблюдаются.