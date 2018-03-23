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Под Красноярском обнаружили нелегальное кладбище
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Под Красноярском обнаружили нелегальное кладбище 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Березовском районе сотрудники прокуратуры обнаружили стихийное кладбище, сообщили в пресс-службе ведомства.
На территории Есаульского сельсовета умерших хоронили без надлежащего учета. Кроме того, на кладбище не велась уборка. Правоохранители выяснили, что требования законодательства об общих принципах организации местного самоуправления не соблюдаются.
Напомним, в феврале мы сообщали о том, что предприниматели, владеющие землей в березовском районе, предложили администрации Красноярска организовать там кладбище. Предложение находится на рассмотрении. На городских кладбищах мест осталось меньше чем на год, а других земель в городе под захоронения нет. Вот уже несколько лет власти не могут решить этот вопрос, пока он остро не встал.
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