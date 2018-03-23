Глава МИД России посетил мавзолей Хо Ши Мина 

В ходе визита во Вьетнам министр иностранных дел России возложил цветы к расположенному в Ханое мемориалу павшим героям.
Сергей Лавров также посетил мавзолей Хо Ши Мина, рядом с которым состоялась еще одна церемония возложения цветов.
Во Вьетнам глава МИД РФ в прибыл в четверг из Токио. В пятницу глава российского внешнеполитического ведомства встретится с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и министром иностранных дел Фам Бинь Минем.
В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы и обменяются мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным проблемам, сообщает ТАСС.