ЕС на фоне «дела Скрипаля» принял решение отозвать своего посла в России для консультаций

Лидеры стран Евросоюза решили отозвать посла блока в России Маркуса Эдерера для консультаций. Об этом, как сообщает

на саммите в Брюсселе . Ранее о принятом решении сообщали источники агентства Reuters

"Мы приняли решение отозвать посла ЕС в России", — подтвердил глава шведского правительства.

Departure and doorstep by #SE @SwedishPM following the #EUCO «We decided to take home the #EU ambassador to #Russia» https://t.co/8l61yDcaGQ

— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) 23 марта 2018 г.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что посла ЕС в РФ отзывают в Брюссель для консультаций. Он подчеркнул, что это решение — «мера», а не «санкция», и что дипломат не окончательно отозван из российской столицы , передает АР.

Инцидент в Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стал главной темой первого дня встречи глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе.

По результатам почти пятичасовых вечерних дискуссий лидеры стран сообщества приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера, сообщил ТАСС источник в кулуарах саммита. Решение не отражено в итоговом документе саммита ЕС, так как «технически оно должно быть объявлено главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини », пояснил европейский источник.

"Главы государств и правительств после нескольких часов [обсуждений] приняли решение отозвать посла в РФ для консультаций в качестве политического знака солидарности с Лондоном", — сказал ТАСС источник в Евросовете. По словам дипломата, «это символический, но достаточно мощный политический шаг» со стороны Брюсселя. «Решение точно принято. Сейчас предстоит провести техническую процедуру. Когда именно он будет отозван, я не могу сказать, это касается службы Могерини», — пояснил собеседник агентства.

Кипр, Италия, Словакия. По словам другого дипломата, это решение далось Брюсселю непросто, так как некоторые страны были против, среди них — Греция

Страны ЕС рассматривают возможность отзыва дипломатов из РФ Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также хотят последовать примеру Великобритании и рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По словам дипломата, в настоящее время «пока менее половины стран — членов ЕС готовы пойти на такие меры». В их числе Польша Франция и три балтийские страны, уточнил он. «Относительно сроков пока рано говорить. Сначала должно быть принято решение, затем — проведены национальные процедуры», — добавил источник.

Как пояснил ТАСС другой европейский дипломат в кулуарах саммита, вряд ли те страны, которые выступали против решения отозвать посла ЕС из Москвы, пойдут на этот шаг.

Итоговое заявление саммита ЕС не содержало ничего нового, а лишь повторило ранее сказанное лидерами стран сообщества. Брюссель выразил солидарность с Лондоном и обещал помочь Великобритании в расследовании инцидента.

"Саммит ЕС в самой категорической форме осуждает недавнюю атаку в Солсбери, выражает глубочайшие соболезнования всем тем, чьи жизни подверглись риску, и предлагает помощь в расследовании инцидента. Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет РФ и нет альтернативного правдоподобного объяснения", — говорится в заявлении.

"Использование химического оружия, включая использование любых токсичных веществ в качестве оружия, при любых обстоятельствах полностью неприемлемо, должно системно и строго осуждаться и представляет опасность для всех нас", — отмечается в тексте.