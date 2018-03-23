Житель Красноярского края предстанет перед судом за двойное убийство 

Житель Красноярского края предстанет перед судом за двойное убийствоКак следует из материалов дела, в апреле 2017 года мужчина пришел в гости к своим знакомым, семейной паре. Компания распивала спиртное, и в какой-то момент между между мужчинами разгорелась ссора. Гость деревянной палкой и ножом до смерти забил хозяина квартиры. А затем, чтобы скрыть преступление, той же палкой убил и женщину.
За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Уголовное дело рассмотрит Красноярский краевой суд.