Ещё
Житель Красноярского края предстанет перед судом за двойное убийство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Красноярского края предстанет перед судом за двойное убийство 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Житель Красноярского края предстанет перед судом за двойное убийствоКак следует из материалов дела, в апреле 2017 года мужчина пришел в гости к своим знакомым, семейной паре. Компания распивала спиртное, и в какой-то момент между между мужчинами разгорелась ссора. Гость деревянной палкой и ножом до смерти забил хозяина квартиры. А затем, чтобы скрыть преступление, той же палкой убил и женщину.
За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Уголовное дело рассмотрит Красноярский краевой суд.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
МВД не намерено автоматически продлевать водительские права Сотрудники ФСИН получат больше социальных гарантий «Радует, что хоть в одном меня не успели обвинить, как Слуцкого, – в домогательствах»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США710
Евросоюз отзывает посла из России63
Британия боится мести России9
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии291
Успенская устроила дебош на борту самолета31
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение