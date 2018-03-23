Разработчик «умной» бутылки для вина Kuvee объявил о закрытии

Разработчик «умной» бутылки для вина, американский стартап Kuvee, объявил о закрытии из-за недостатка средств на развитие проекта. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на главу компании Виджая Манвани.

Kuvee разработала бутылку с дисплеем и возможностью подключения к Wi-Fi, которая могла рассказать о напитке и подобрать к нему подходящие закуски. Пользователям также доступна функция заказа вина — компания обещала доставлять напиток в течение нескольких часов в квартиру клиента.

Бутылка не пропускала кислород, сохраняя вино свежим в течение 30 дней. Устройство работало только с винными картриджами Kuvee. Комплект, состоящий из бутылки и четырех картриджей, стоил $178.

По словам Манвани, компании не хватило денег на развитие идеи. Другой причиной для закрытия проекта предприниматель назвал пожары в городе Напа (Калифорния) в 2017 году. Природные катаклизмы помешали Kuvee масштабировать клиентскую базу — это было необходимо для привлечения инвестиций и дальнейшего развития, отметил он.

В своем заявлении Манвани добавил, что ищет покупателя компании, который сможет вывести продукт на рынок по собственной бизнес-модели. Примерную цену он не раскрыл.

Kuvee с 2014 года привлек $9,8 млн от фондов General Catalyst, Founder Collective и других инвесторов. Сейчас компания распродает последние картриджи со скидкой в 50%.

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