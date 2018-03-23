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Палестинская сторона настаивает на достижении мира между Палестиной и Израилем путем переговоров — М. Аббас
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Палестинская сторона настаивает на достижении мира между Палестиной и Израилем путем переговоров — М. Аббас 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Рамаллах, 23 марта /Синьхуа/ — Палестинская сторона настаивает на достижении мира между Палестиной и Израилем путем переговоров, однако она не собирается принимать какие-либо предложения, нарушающие международные стандарты. Об этом в четверг заявил президент Палестины Махмуд Аббас.
На пресс-конференции, состоявшейся после встречи с прибывшим с визитом президентом Болгарии Руменом Радевым, М. Аббас подчеркнул, что палестинская сторона никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров и в любое время готова вернуться за стол переговоров.
Кроме того, он отметил, что Палестина призывает международное сообщество созвать в середине этого года международную конференцию по палестинской проблеме, создать многосторонний механизм урегулирования противоречий между Палестиной и Израилем, а также на основе международных стандартов содействовать подписанию мирного соглашения.
Р. Радев на пресс-конференции указал на то, что палестино-израильская ситуация действительно вступила в «трудный и сложный» этап и в любой момент может «взорваться». По его словам, Болгария уделяет повышенное внимание развитию отношений с Палестиной во всех областях.
Отметим, что 22 марта президент Болгарии прибыл в Рамаллах с однодневным визитом в Палестину. —0—
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