10 идеальных растений для солнечного рокария

Каменистый сад или рокарий — желанный элемент ландшафтного дизайна дачи. Для многих пользователей нашего сайта загородный участок — это не только грядки, плодовый сад, ягодник, но и место отдыха, островок здорового образа жизни. Именно поэтому семидачники все чаще и чаще стараются красиво оформить свою дачу, устраивая на участке живые изгороди, цветники, водоемы и, конечно же, рокарии.

Классический рокарий на склоне, фрагмент

Итак, у вас уже выбрано подходящее место, красиво уложены камни. В новом дачном сезоне осталось только отобрать и высадить подходящие растения. Чтобы не ошибиться при выборе видов, форм, сортов, загляните в статью 6 правил выбора растений для рокария. Давайте, придерживаясь их, отберем лучшие растения, чтобы сделать последний, но очень важный штрих — с их помощью вдохнуть жизнь в композицию камней. Помните: правильно подобранные растения подчеркнут достоинства каждого элемента рокария, неудачно выбранные — нарушат гармонию.

Оживший каменистый сад, фрагмент

Одно из главных условий при выборе растений для рокария — длительность его освещения в течение дня.

Рокарий на солнечном склоне южной экспозиции

При этом главными критериями отбора будут:

низкорослость;

компактность;

способность к разрастанию, но не агрессивность распространения.

Идеальные растения в рокарии

Ну что, вы готовы? Тогда встречаем 10 лучших растений для рокария.

10 идеальных растений для солнечного рокария

Основу композиции каменистого сада на открытом месте чаще всего составляют компактные и карликовые формы деревьев, кустарников и полукустарников.

Основа рокария — древесные растения

В первую очередь обратим внимание на хвойные культуры.

Можжевельники: распростертые и стелющиеся виды и формы

Очень эффектны, красиво смотрятся в тандеме, где подчеркнута красота каждого участника. Несмотря на различное происхождение, все они из одного семейства Кипарисовых (Cupressaceae).

Можжевельники в солнечном рокарии на склоне

М. горизонтальный (Juniperus horizontalis) — распростертый хвойный кустарник родом из Северной Америки; высотой до 30 см, шириной — может разрастаться до бесконечности. Декоративные формы:

'Wiltonii' — растет медленно, коврово-стелющейся, высотой до 19 см, хвоя шиловидная, серебристо-голубая;

'Blue Moon' — стелющийся, ветви плетевидно-лежащие, побеги серовато-голубые, нежные; не переносит переувлажнения;

'Douglasii' — стелющийся, высотой и шириной 2-3 м, хвоя серо-зеленая, с голубоватым налетом, осенью приобретает пурпурные оттенки, и другие.

М. наклоненный (J. procumbens) — родом из Южной Японии; высотой до 75 см, шириной до 2 м. Декоративная форма:

'Nana' — стелющийся, растет медленно, в возрасте 10 лет высотой 20 см, шириной 1-1,5 м, хвоя зелено-голубая.

М. казацкий (J. sabina) — в природе распространен от Центральной Европы до Северного Китая; высотой 2-5 м, шириной до 6 м. Декоративные формы:

'Tamariscifolia' — высотой до 1 м, шириной до 2 м, распростертый, хвоя игловидная, острая, голубовато-зеленая;

'Variegata' — растет медленно, высотой 1,5 м, шириной 1 м, ветви горизонтальные, с поникающими концами, хвоя бело-пестрая, и другие.

Можжевельник казацкий

М. чешуйчатый (J. squamata) — родом из горной части Северо-Восточного Афганистана , Гималаев, Западного и Центрального Китая ; высотой до 10 м и шириной 1-8 м. Декоративные формы:

'Blue Carpet' — стелющийся, растет быстро: в 10 лет высотой 60 см и шириной 2-2,5 м, хвоя серебристо-голубая;

'Blue Star' — растет медленно, в возрасте 10 лет высотой 40 см, шириной 50 см, хвоя колючая, серебристо-синяя.

Особенности выращивания

Все можжевельники, в данном случае кустовидные виды и формы, лучше развиваются на рыхлых слабокислых суглинках и супесчаных грунтах.

Можжевельник китайский Old Gold в рокарии

'Old Gold' в рокарии Хорошо растут при регулярном поливе (в первые 3 года после посадки), а потом — по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Хотя бы в начале роста желательно ежегодно вносить удобрение (по инструкции): полное минеральное или специализированное для хвойных. Можжевельники хорошо переносят формирующую обрезку, поэтому весной удаляют ветви или укорачивают их, когда они «выпадают» из желаемого контура. Ранней весной нуждаются в притенении, чтобы исключить солнечные ожоги. Что еще смотреть на сайте о можжевельниках:

Этот удивительный можжевельник

Можжевельники, исцеляющие воздух

Можжевельник казацкий

13 самых неприхотливых хвойных для дачных участков

Сосна горная, карликовые формы

Прекрасная хвойная примадонна, причем её многочисленные сорта уже вполне компактной формы.

Сосна горная Mops в рокарии на склоне

‘Mops‘ в рокарии на склоне Сосна горная (Pinus mugo) — уроженка Центральной Европы. Высотой она бывает 3,5 м, шириной до 5 м, поэтому для рокария подойдут ее карликовые формы:

'Mops' — растет очень медленно, в возрасте 10 лет высотой 50 см; хвоя длиной 6 см;

'Ophir' — растет крайне медленно, в возрасте 10 лет высотой 50 см, хвоя золотистая (в конце лета и до начала вегетации);

'Winter Gold' — форма шаровидная, хвоя золотистая (в конце лета);

'Gnom' — растет медленно, в возрасте 10 лет высотой 1 м, и другие.

Особенности выращивания

Все отобранные для рокария формы сосны горной достаточно морозостойки.

Сосна горная

Они толерантны к палящему весеннему солнцу и довольно устойчивы, по сравнению с другими хвойными породами, к грибным болезням. Любители сосен сразу оценят великолепие шаровидных крон с длинной хвоей среди камней. Для маленького рокария достаточно одной сосны. Что еще смотреть на сайте о соснах:

Самые маленькие хвойные деревья для небольших дачных участков

комментарии к вопросам:

Очень нужна помощь по уходу за горной сосной ‘Мугус‘

Правда ли, что ель обычная и горная сосна рядом не уживаются?

Как правильно вырастить из семян сосну горную pinus mugo var mughus?

Горная сосна выросла до 1,5 метров, но «развалилась» в стороны. Можно ли ветви стянуть к середине?

Кизильник горизонтальный

Фаворит рокария в любое время года: весной — покрытый белой пеной цветения, осенью — усыпанный красными плодами.

Кизильник горизонтальный

Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis) — листопадный (на юге — полувечнозеленый) стелющийся кустарник высотой до 1 м и шириной до 1,5 м. Родом он из Западного Китая.

Особенности выращивания

Теплолюбив: в средней полосе России в суровые бесснежные зимы могут подмерзать концы побегов. Укрытый в первые годы после посадки, он адаптируется и становится более стойким к погодным «сюрпризам». Кизильнику горизонтальному лучше отвести открытое солнечное место в рокарии южной экспозиции, где много солнца и тепла, где не дуют холодные северные ветра.

Кизильник горизонтальный в структуре рокария

Засухоустойчив, но в совсем сухое лето ему нужен хотя бы минимум воды. Лучше растет при заправке посадочного места плодородной рыхлой почвой. Что еще смотреть на сайте о кизильнике:

Кизильники для дачи

Кроме того, в рокарии на солнце прекрасно будут себя чувствовать, а поэтому и роскошно выглядеть:

жимолость шапочная;

розмарин лекарственный;

кизильник прелестный, к. мелколистный, к. двурядный, к. Даммера и другие;

барбарис Тунберга: 'Atropurpurea Nana', 'Bagatelle', 'Bonanza Gold';

спирея японская 'Little Princess', 'Japaness Dwarf'.

из хвойных:

можжевельник обыкновенный (карликовые сорта);

туя западная и её многочисленные формы: 'Hoseri', 'Teddy', 'Woodwardii' и другие.

Прекрасно смотрятся стелющиеся формы хвойных, высаженные у основания рокария или над камнями, как бы свисающие с них. Очень эффектны невысокие колонновидные формы, расставляющие своеобразные вертикальные акценты.

Вертикальные акценты в рокарии расставляют колонновидные можжевельники

Но древесным в каменистых садах отводится только 30%, а большая часть — почвопокровным травянистым растениям, выбор которых сейчас очень велик, и мы продолжаем отбирать лучшие.

Рокарий на склоне, вид сверху

Ассортимент дополняют травянистые засухоустойчивые многолетники и однолетники, так как самые солнечные места, как правило, будут и более сухими.

Ауриния скальная, или бурачок скальный

Весной это растение разукрасит солнечный рокарий золотистой жаркой краской.

Ауриния скальная

Ауриния скальная, или бурачок скальный (Aurinia saxatilis, syn. Alyssum saxatile) — вечнозеленый стелющийся многолетник из семейства Капустных/Крестоцветных. Англичане называют его «золотая пыль». Родом он из Центральной и Юго-Восточной Европы. Высотой 20 см, шириной 30 см. Листья овальные, серо-зеленые, длиной 3-7 см. Цветки ярко-желтые, мелкие, диаметром до 1 см, собраны в кисти; распускаются в конце весны, на юге — с апреля.

Ауриния скальная сорта Citrina, фото c сайта Espace pour la vie, Dudley Nivill Variegata, фото c сайта The Beth Chatto Gardens

'Citrina', фото с сайта Espace pour la vie, ‘Dudley Nivill Variegata‘, фото с сайта The Beth Chatto Gardens Декоративные сорта:

'Citrina' — цветки лимонные;

'Dudley Nivill Variegata' — листья с бело-желтой каймой;

'Variegata' — листья с кремовой каймой.

Особенности выращивания

Ауриния скальная вполне зимостойка, в меру светолюбива (переносит легкую полутень), не переносит переувлажнения. Очень неприхотлива: легко выносит продолжительную засуху, предпочитает проницаемые некислые бедные почвы на солнечных местах. Отцветшие цветоносы удаляют (обрезка придает растению ухоженный вид), после чего хорошо поливают и удобряют, что стимулирует отрастание новых молодых побегов.

Особенности размножения

Хорошо размножается семенами, сеянцы зацветают на второй год, лучше сеять под зиму; делением, черенкованием весной, после цветения. Что еще смотреть на сайте об ауринии:

11 лучших весеннецветущих почвопокровных растений для солнечных участков

Гвоздики

Прекрасные корневищные многолетние растения из одноименного семейства Гвоздичных (Caryophyllaceae). Природные дикие виды — аскеты, гармонично вписывающиеся в каменистый сад на бедных почвах. Не стоит отказываться даже от их сортов с красными, ярко-розовыми, малиновыми цветками — на фоне серого камня они выглядят роскошно! Неброскую красоту часто дополняет своеобразный аромат.

Гвоздики в рокарии

Гвоздика дельтовидная или травянка (Dianthus deltoides) — одна из большого числа претенденток в каменистый сад. Родом она из Европы, Азии; высотой до 20 см, шириной 30 см. Листья темно-зеленые, длиной 1-1,5 см. Цветки белые, розовые, красные.

Гвоздика дельтовидная, фото сайта Wikiwand и сорта Arctic Fire, фото сайта Centre de Jardin Brossard и Leuchtfunk фото сайта Imageria

'Arctic Fire', фото с сайта Centre de Jardin Brossard; сорт 'Leuchtfunk', фото с сайта Imageria Декоративные сорта:

'Leuchtfunk' — цветки ярко-красные;

'Arctic Fire' — цветки светло-розовые, центр ярко-малиновый.

Кроме гвоздики дельтовидной в рокарий можно высадить:

г. перистую (D. plumarius);

г. серовато-голубую (D. gratinopolitanus syn. D. caesius);

г. имеретинскую (D. imereticus) и другие.

Особенности выращивания

Зимостойки. Гвоздики роскошно развиваются и цветут на хорошо дренированных почвах открытых солнечных мест. Они не боятся палящего солнца, так как листья защищены восковым налетом. Устойчивы к сильным порывами ветра: прочные стебли ложатся, но не ломаются, их надо поднять и подвязать. На одном месте растут долго, не переносят пересадки во взрослом состоянии. Гвоздики прекрасно сочетаются с чистецом византийским, очитками, котовником, полынями. Их не любят слизни.

Особенности размножения

Их успешно выращивают через рассаду (посев в разводочные ящики в марте) или сразу в открытый грунт –— в мае. Почвенный субстрат состоит из листовой и дерновой земли, песка, взятых в соотношении 1:1:1. Семена раскладывают в неглубокие бороздки и засыпают небольшим слоем (равным двойной толщине семени) почвенного субстрата. При температуре +20°С всходы появляются на 6-12 день. Проветривание обязательно, полив умеренный. С появлением первых настоящих листьев проводят пикировку. Один раз в неделю подкармливают слабым раствором минеральных удобрений. Закаленную рассаду в открытый грунт высаживают в мае, расстояние между растениями 20-25 см. Сорта размножают вегетативно: зелеными черенками, разделением дернины после цветения. Это важно! Сбор семян проводят со второй декады августа, в начале пожелтения коробочек. Срезанные побеги до полного созревания семян содержат в тени, в проветриваемом месте (помещении). Когда коробочки раскроются, семена чистят и ссыпают в бумажные пакеты. Что еще смотреть на сайте о гвоздике:

Гвоздика травянка

Иберис вечнозеленый

Любимое мною растение родом из Южной Европы. А нравится оно мне своей кристальной чистотой цветения.

Иберис вечнозеленый

Иберис вечнозеленый, или стенник вечнозеленый (Iberis sempervirens, syn. I. commutata) — распростертый полукустарничек высотой до 30 см и шириной до 40 см. Листья продолговатые, ложковидные, темно-зеленые, длиной 2,5-3,5 см. Цветки мелкие, белые, собраны в щитковидные кисти; распускаются в апреле-мае (на юге обычно зацветает уже в марте), цветение обильное и продолжительное.

Иберис вечнозеленый и эрика травяная — прекрасный дуэт

Декоративные сорта:

'Little Gem', syn. 'Weisser Zwerg' — очень компактный: высотой 15 см, шириной 25 см, листья длиной 1 см, цветки белые;

'Sсhneeflocke', syn. 'Snowflake' — высотой 25 см, шириной 60 см, цветки белые.

Кроме того, для рокария подойдут:

и. скальный (Iberis saxsatilis);

и. зонтичный (I. umbellata);

и. горький (I. amara);

и. крымский (I. taurica).

Особенности выращивания

Иберис вечнозеленый относительно зимостоек: в средней полосе России в суровые зимы без снега и в первые годы посадки требует обязательного укрытия сухом листом, лапником, окучивания перегноем.

Иберис вечнозеленый в весенней композиции рокария

Прекрасно растет и цветет на солнечных или полузатененных сухих местах с рыхлыми плодородными известьсодержащими почвами.

Особенности размножения

Размножают семенами: посев в середине марта в разводочные ящики, почвенный субстрат готовят из листовой и дерновой земли, взятых в равных отношениях, глубина заделки семян 0,5 см. Всходы при температуре +13…+18°С появляются на 6-10 день, пикировка — при появлении первых настоящих листьев, при 5-6 настоящих листьях рассаду высаживают в открытый грунт. Черенками и отводками размножают весной, при разрастании маточного растения. Что еще смотреть на сайте об иберисе:

19 лучших растений для цветочной стенки

11 лучших весеннецветущих почвопокровных растений для солнечных участков

Обриета культурная

«Первая леди» каменистых садов весной необыкновенно хороша!

Обриета культурная в моем объективе и фото сайта Асиенда.ру Обриета культурная или пустозвон (Aubrieta x cultorum) — близкая родственница резухи, они из одного семейства Капустных или Крестоцветных. Это стелющийся многолетник гибридного происхождения высотой до 5 см и шириной более 60 см. Листья опушенные. Цветки многочисленные, мелкие, белые, розовые, малиновые, фиолетовые; распускаются в апреле-мае, на юге — в марте.

Обриета культурная в моем объективе и сорт Silberrand, фото сайта pflanzenbestimmung.info

'Silberrand', фото с сайта pflanzenbestimmung.info Декоративные сорта:

'Albomarginata', syn. 'Argenteovariegata' и 'Silberrand' — листья средне-зеленые, с бело-серебристой каймой, цветки розовые;

'Aureovariegata' — листья с желтой каймой, цветки розовые;

Aubrieta x cultorum 'Barker’s Double' — цветки розовые, махровые;

'Bressingham Pink' — цветки розовые, махровые;

'Greencourt Purple' — цветки фиолетовые;

'Hartswood Purple', syn. 'Carnival' — цветки темно-фиолетовые;

'J. S. Baker' — цветки фиолетовые, с белым глазком в центре;

'Royal Red' — цветки пурпурные, розово-красные.

Особенности выращивания

Теплолюбива: для сохранения зимующих побегов в средней полосе России (в суровые бесснежные зимы и в первые годы посадки) нужно укрывать перегноем и сухими листьями.

Обриета культурная и бурачок скальный и сорт Royal Red, фото сайта Архиленд

'Royal Red', фото с сайта Архиленд Отцветшие цветоносы обрезают, что стимулирует отрастание побегов и повторное цветение. Прекрасно развивается как на солнечных, так и полутенистых местах с известьсодержащими плодородными почвами.

Особенности размножения

Размножают семенами, сеянцы зацветают на второй год.

Обриета и очиток

Сеют поверхностно, без засыпания семян почвенным субстратом, посевы поливают из пульверизатора, накрывают стеклом и ставят в светлое место с температурой +16…+21°С; всходы появляются в течение месяца.

Красавица обриета в рокарии

Декоративные сорта черенкуют весной. Что еще смотреть на сайте об обриете:

19 лучших растений для цветочной стенки

11 лучших весеннецветущих почвопокровных растений для солнечных участков

Резуха кавказская

Вне всякой конкуренции, она — фаворитка солнечного рокария.

Резуха кавказская

Резуха кавказская (Arabis caucasica, syn. A. albida, A. alpine subsp. caucasica, A. billardieri) из семейства Капустных/Крестоцветных (Brassicaceae/Cruciferae) родом из Южной Европы. Это вечнозеленый стелющийся многолетник высотой 15 см и шириной более 50 см. Листья овальные, длиной 3-5 см, слабо-зубчатые, серо-зеленые, собраны в розетку. Цветки белые, душистые, диаметром до 1 см, собраны в рыхлые кисти; распускаются в апреле-мае, на юге — с конца февраля. Первой красавицей резуху, конечно, не назовешь. Да это и неважно, ведь для каменистых садов подбирают растения с неброской красотой, но такие, которые в сочетании с камнями заиграют по-новому. Ранней весной белоснежная резуха на фоне серого камня выглядит привлекательно и свежо.

Резуха кавказская сорт Flore Pleno

'Flore Pleno' Декоративные сорта:

'Flore Pleno' syn. 'Plena' — цветки белые, махровые;

'Rosabella', syn. A. x arendsii 'Rosabella' — цветки розовые;

'Variegata' — листья cо светло-желтой каймой.

Резуха кавказская сорт Rosabella, фото с сайта About-garden.com; сорт Variegata, фото с сайта greenspravka.ru 'Rosabella', фото с сайта About-garden.com; сорт 'Variegata', фото с сайта greenspravka.ru Резуха кавказская хороша на переднем плане, эффектна свисающая со стен.

Особенности выращивания

Она неприхотлива, засухоустойчива, не переносит переувлажнения. Хорошо развивается на любой проницаемой известьсодержащей почве на открытых местах и в полутени.

Арабис в моем объективе и фото с сайта zooplzen.cz Отцветшие побеги обрезают для сохранения декоративности растения.

Особенности размножения

Размножают семенами (сеянцы зацветают на второй год), черенками, делением; вегетативное размножение проводят весной, сразу после цветения. Что еще смотреть на сайте о резухе:

Цветы, предпочитающие щелочные почвы

Экспресс-многолетники

Пестролистные цветочные растения — «изюминки» дач Флокс шиловидный

Розовые, сиреневые, малиновые, красные, белые «ковры» способен раскинуть в каменистом саду этот флокс.

Флокс шиловидный, возможно, сорт Marjorie

' Флокс шиловидный (Phlox subulata) или, как его называют англичане, «моховый флокс» — вечнозеленый плотный ползучий многолетник из семейства Синюховых (Polemoniaceae). Родом он из Северной Америки, где в природе растет от Восточной до Центральной части. Высотой 5-15 см, шириной — более 50 см. Листья узкие, шиловидные, длиной 0,6-2 см. Цветки мелкие, диаметром 1,5-2,5 см. Декоративные сорта:

'Amazing Grace' — цветки розовые, с розовым глазком;

'G. F. Wilson' — цветки лавандово-голубые;

'Marjorie' — цветки розовые;

'McDaniel’s Cushion' — цветки крупные, диаметром 3,5 см, ярко-розовые;

'Scarlet Flame' — цветки алые;

'Temiskaming' — цветки мелкие, диаметром до 1,5 см, пурпурные.

Особенности выращивания

Флокс шиловидный зимостоек, но в первые годы посадки в средней полосе России посадки его надо мульчировать перегноем и прикрывать сухими листьями.

Флокс шиловидный, возможно сорт G. F. Wilson

' Весной необходимо вовремя убирать укрытие, чтобы не допустить переувлажнения и выпревания. В это же время желательно притенение от весеннего солнца (экраном из подручных материалов, старым зонтом). Любит рыхлые почвы, которыми и заправляют его посадочные места. Полив в жаркое сухое лето необходим, но переувлажнения он не выносит, может выпадать.

Особенности размножения

Размножают семенами, делением, черенками. Что еще смотреть на сайте о флоксе шиловидном:

19 лучших растений для цветочной стенки

11 лучших весеннецветущих почвопокровных растений для солнечных участков

Эдельвейс альпийский

Он прекрасен! Сказочное растение, испокон веков окутанное преданиями и легендами, непременно станет изюминкой рокария, что вполне объяснимо: это настоящий альпиец, растущий в известняковых высокогорьях Европы.

Эдельвейс альпийский, фото сайта SummitPost

Эдельвейс альпийский (Leontopodium alpinum) из семейства Астровых/Сложноцветных (Asteraceae/Compositae) — невысокий многолетник с беловойлочным опушением, высотой 20 см и шириной 10 см. Листья седоватые, узкие, длиной до 4 см. Цветки сизо-желтые, собраны в мелкие корзинки, окруженные звездчато расположенными сизо-белыми листочками обертки; распускаются в июне-августе. Декоративная форма: subsp. nivale, syn. L. nivale более компактна: высотой и шириной до 15 см.

Особенности выращивания

Зимостоек, светолюбив, но нормально реагирует на легкое притенение, засухоустойчив, к почвам не требователен, но предпочитает известковые, хорошо дренированные. Готовя посадочное место для эдельвейса, обязательно добавьте чистый щебень или крупнозернистый песок. Летом хорошо мульчировать почву перегноем, подкормки при таком мульчировании не нужны. При поливе старайтесь не попадать водой на растение.

Эдельвейс альпийский subsp. nivale, фото сайта Alpine seed

При избыточном увлажнении и чрезмерном плодородии почвы вытягивается, становится менее интересным. С возрастом декоративность снижается, поэтому делим, омолаживаем. Пересадку переносит легко. Хорошо сочетается с низкими карликовыми колокольчиками, армерией приморской, очитками, гипсофилой.

Особенности размножения

Семенами, делением корневищ весной, в начале роста. Семена мелкие, поэтому их высевают поздней осенью или в начале зимы в горшочки или контейнеры, используют смесь готовой земли для рассады и песка в соотношении 3:1, с добавлением хорошо измельченной гашеной извести. Семена присыпают очень тонким (буквально 2-3 мм) слоем песка, уплотняют дощечкой. Контейнеры выносят под снег. Всходы появляются весной, при температуре +13…+15°С. Пикируют сеянцы в стадии 2-4 листьев. Цветение сеянцев наступает на второй год. На одном месте без проблем эдельвейс растет 5-6 лет. Это интересно: Разные народы называют эдельвейс по-своему: во Франции — альпийской звездой, в Италии — серебряным цветком скал, в Западной Украине —шелковым цветком. Согласно легенде, древнегреческий герой Прометей был прикован к скалам, на которых рос эдельвейс, поэтому у горных народов это растение — символ мужества и любви. Что еще смотреть на сайте об эдельвейсе:

Подскажите, как выращивать эдельвейс альпийский из семян?

В заключение, как в шоу «Точь-в-точь», гостья солнечных рокариев — наш «крымский эдельвейс» — ясколка Биберштейна.

Ясколка Биберштейна

Ясколка Биберштейна (Cerastium biebersteinii) из семейства Гвоздичных (Caryophyllaceae) — подушковидный многолетник высотой до 20 см. Листья мелкие, узкие, бело-войлочно-опушенные, длиной 1-3 см. Цветки белые, диаметром 1,5 см; распускаются в мае-июне. Цветение обильное, длится более 1 месяца.

Особенности выращивания

Зимостойка, только в первые годы посадки в средней полосе России надо подстраховаться: мульчировать перегноем, укрывать сухими листьями. Прекрасно растет и цветет на открытых солнечных местах с дренированной каменистой почвой. При отсутствии дождей в жаркое сухое лето полив необходим.

Ясколка Биберштейна крупным планом

Для сохранения декоративности отцветшие цветоносы обрезают, растение поливают и подкармливают.

Особенности размножения

Отлично размножается черенками или делением веной. Можно размножать ясколку и семенами, но, заведя у себя на участке один экземпляр, в дальнейшем вы позабудете о семенах, так как дальше она будет ползти и укореняться сама. В средней полосе России, кроме ясколки Биберштейна, можно выращивать еще и я. войлочную (C. tomentosum) из Европы. Кроме того, в рокарии на солнце будут хороши:

камнеломки;

различные зверобои;

очитки;

солнцецвет;

мелколепестник Карвинского;

свинчатки;

низкие колокольчики;

мезембриантемум;

кентрантус;

цмин;

котовники;

майоран садовый;

чабрец;

сантолины;

лаванда;

молодило и другие.

Калейдоскоп солнечного рокария

На самом деле близких к идеальным растений для солнечного каменистого сада гораздо больше. Так как мы часто оцениваем их красоту по цветкам, позвольте мне показать вам еще несколько претендентов в период цветения. Цветет Колокольчик Портеншлага (Campanula portenschlagiana) — один из лучших видов для рокария.

Колокольчик Портеншлага

Книфофия гибридная (Kniphofia hybrida) — растение-свеча. В период цветения неотразима в солнечных каменистых садах, особенно вместе с дополняющими растениями, например, бессмертником итальянским (Helichrysum italicum).

Книфофия гибридная

Мезембриантемум хрустальный (Mesembryanthemum crystalinum) — сезонное почвопокровное растение, которое цветоводы любят «выпускать» среди камней.

Мезембриантемум хрустальный

Для очитков (Sedum) — солнечное теплое пространство среди камней — идеальное место; о. видный (S. spectabile), в отличие от своих близких родственников, не «течет», а образует своеобразные кочки, чудесным образом преображающиеся в период цветения.

Очиток видный

Зверобой олимпийский (Hypericum olympicum), з. чашечковый (H. calycinum) и другие часто добавляют в «южные» рокарии золотистые краски.

Зверобой олимпийский

Цератостигма Уилмотта (Ceratostigma willmottianum) привносит в рокарий редкий холодный синий цвет.

Цератостигма Уилмотта

Эффектен (но неприятно пахнет) фуопсис столбиковый (Phuopsis stylosa) — на солнце старайтесь даже случайно его не задеть. Но есть и положительный момент: его не трогают голые слизни!

Фуопсис столбиковый

Шаровница голостебельная (Globularia nudicaulis) непременно привлечет внимание в каменистом саду своими голубыми шарообразным соцветиями.

Глобулярия или шаровница голостебельная

Армерию приморскую дачники все чаще и чаще селят в рокарии, и не разочаровываются — на фоне серого камня её красота становится еще более яркой.

Армерия приморская

Чабрец ползучий или тимьян (Thymus serpyllum) не только цветет и благоухает среди камней, но и даст вам превосходное сырье для чая, наполненное ароматом солнечного лета.

Чабрец ползучий

Мускари (Muscari) весной одними из первых оживят ваш рокарий голубыми красками. Прекрасно цветут при посадке в хорошо подготовленные места, заправленные плодородной, хорошо дренированной почвой.

Мускари

Энотера розовая или прекрасная (Oenothera speciosa) агрессивна, но на сухих дренированных почвах необыкновенно хороша! Держать эту красавицу «в рамках» придется с помощью бордюрной ленты или другого ограничителя корней, вкопанного в землю на глубину 20-25 см.

Энотера розовая

Чистец византийский или шерстистый, олимпийский (Stachys byzantica, syn. S. lanata, S. olympica) со своими сортами в период цветения из фонового растения преображается в акцентного серебристого красавца с колосовидными розовыми соцветиями.

Чистец византийский

Надеюсь, среди представленных растений вы выбрали лучшие для своего солнечного рокария. Ну а для тех, у кого каменистый сад находится в полутени, в следующей статье мы отберем 10 идеальных растений для полутенистого рокария. Продолжение следует…