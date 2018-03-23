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Приморский океанариум пополнился филиппинскими тропическими рыбами
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Приморский океанариум пополнился филиппинскими тропическими рыбами 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Приморский океанариум пополнился филиппинскими тропическими рыбами«В прибывшей с Филиппин партии около 450 особей 20 видов», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы океанариума.
Как уточняется в сообщении, среди новых рыб: рыбы-бабочки, ангелы и сладкогубы, крылатка-зебра, дисковидный платакс, рыба-белка, пурпурный огненный бычок и многие другие.
Пресс-служба подчеркивает, что отбор и перелет животных находился под контролем ихтиопатологов и биологов океанариума.
Все рыбы были пойманы в дикой природе. Сейчас им предстоит пройти обязательную антибактериальную и противопаразитарную обработку в научно— адаптационном корпусе океанариума.
После тридцатидневного карантина рыб можно будет увидеть в экспозиции «Тропические моря».
Фото: pixabay.com
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