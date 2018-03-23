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Умер создатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек
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Умер создатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Основатель самой крупной в США сети магазинов игрушек под названием Toys «R» Us Чарльз Лазарус ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщил телеканал CNN.
Как отметил его близкий друг Майкл Гольдштейн, Лазаус умер 22 марта в Манхэттене. Причина смерти предпринимателя не уточняется.
Лазарус создал компанию Toys «R» Us в 1948 году. Первый магазин был открыт в Вашингтоне в 1957 году, и изначально в нем продавалась только деская мебель. Позже сеть магазинов разрослась, и уже к 1974 году Лазарус был владельцем 40 магазинов игрушек.
Однако в 2006 году компания была продана.
Задумка жителя Ростова‐на‐Дону создать во дворе дома страну чудес для детей обернулась настоящим кошмаром. Ростовчане теперь с опаской ходят мимо полусгнивших игрушечных зайцев и обезьян, прибитых прямо за уши к деревьям. Местные жители возмущаются, что двор забит мусором, а автор «проекта» винит в своей неудаче вандалов, которые портят игрушки — говорит, молодежь его труд не ценит.
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